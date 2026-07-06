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고성군, 초도리 연안에 문어 서식·산란장 조성···다층식 피라미드 인공어초 설치

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본문 요약

강원 고성군은 현내면 초도리 연안에 '문어 서식·산란장'을 조성하는 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

고성군은 지역을 대표하는 수산물인 대문어 자원의 회복을 위해 서식·산란장 조성사업을 지속해서 확대할 방침이다.

고성군 관계자는 "이번 사업이 지역 어장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 어업 환경 개선을 위한 다양한 정책을 발굴해 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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고성군, 초도리 연안에 문어 서식·산란장 조성···다층식 피라미드 인공어초 설치

입력 2026.07.06 11:19

  • 최승현 기자

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강원 고성군 대진항 전경. 고성군 제공

강원 고성군 대진항 전경. 고성군 제공

강원 고성군은 현내면 초도리 연안에 ‘문어 서식·산란장’을 조성하는 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 문어 생태 특성에 부합하는 기능성 어초 단지를 만들어 안정적인 산란과 서식 여건을 조성하기 위해 마련됐다.

고성군은 초도리 연안에 다층식 피라미드 인공어초를 투입할 예정이다.

피라미드 인공어초는 문어의 산란 공간과 은신처 역할을 하게 된다.

북방한계선(NLL)과 인접한 저도어장 등 고성 해역에서 잡은 대문어의 경우 쫄깃하게 씹히는 맛이 일품이어서 소비자들의 선호도가 높아 고가에 판매되는 것으로 알려져 있다.

고성군 현내면 대진항 일원에서 매년 ‘대문어 축제’도 열린다.

하지만 최근 환경 변화 등으로 인해 문어 자원이 감소 추세를 보이면서 어민들이 어려움을 겪고 있다.

고성군은 지역을 대표하는 수산물인 대문어 자원의 회복을 위해 서식·산란장 조성사업을 지속해서 확대할 방침이다.

고성군 관계자는 “이번 사업이 지역 어장에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 어업 환경 개선을 위한 다양한 정책을 발굴해 적극적으로 추진하겠다”고 말했다.

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