한병도 “이언주 대상 합성물 유포·성적 모독, 중대 범죄 행위”…의원들도 “엄벌 촉구”

한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 6일 같은 당 이언주 의원을 대상으로 한 성착취물 유포에 대해 중앙당 차원의 강력한 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다.

한 직무대행은 6일 민주당 최고위원회의에서 “최근 이 의원을 대상으로 자행된 합성물 유포와 성적 모독은 한 인간의 존엄을 말살하는 중대한 범죄행위”라며 이같이 밝혔다.

한 직무대행은 “이런 행위는 정치적 표현의 자유가 아니라 명백한 폭력이자 인격 테러”라며 “더 충격적인 것은 피해자의 고통을 비웃고 조롱하며 해당 게시물을 재게시하는 2차 가해까지 펼쳐지고 있다는 사실”이라고 말했다.

한 직무대행은 “민주당은 무관용 원칙을 적용해 불법 행위자들을 발본색원하고 일벌백계하여 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다”며 “수사 당국도 즉각적이고 엄정한 수사를 통해 최초 제작자는 물론이고 유포·공유자까지 모두 법의 심판대 위에 세우기를 바란다”고도 말했다.

같은 당 의원들도 엄벌을 촉구하는 글을 SNS에 올렸다. 송영길 민주당 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 “우리 당 안에서 누구를 지지하는 것은 자유지만, 그 이유만으로 다른 사람을 성범죄의 대상으로 만들고 조롱거리로 삼는 것은 정치가 아니라 폭력”이라며 “익명이라는 비겁한 가면 뒤에 숨어 여성을 성적으로 모욕하고, 이를 퍼 나르며 웃고 즐기고, 방관하는 사람들 모두가 한 사람의 삶과 존엄을 파괴하는 범죄의 가담자”라고 말했다.

김남희 민주당 의원도 이날 페이스북에 글을 올려 “어떤 경우라도 여성에 대한 선을 넘는 폭력과 인권침해는 허용되어서는 안 된다”며 “정치의 영역에서도 여성혐오적 표현이나 성희롱 문제가 있어서는 안 되며 이를 방지하기 위한 논의가 지속적으로 필요하다”고 말했다.

이 의원은 지난 3일 온라인에 이 의원을 대상으로 한 노골적 성적 모욕, 성폭행을 연상시키는 합성물이 제작돼 유포된 영향으로 병원에 입원했다. 이 의원 측을 대리하는 법무법인 오른하늘은 지난 4일 보도자료를 내고 “문제의 게시물을 제작, 공유, 재게시, 확산하는 데에 가담한 모든 행위에 대해서 민·형사상 가능한 모든 법적 책임을 끝까지 물을 것”이라고 밝혔다.