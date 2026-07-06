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본문 요약

경남도교육청은 오는 10일 창원컨벤션센터에서 '2026 경남직업교육박람회'를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 박람회는 '선택은 당당하게, 성장은 눈부시게'를 주제로 열리며, 초·중·고 학생들이 직업계고 교육과정을 체험하고 진로를 탐색할 수 있다.

박람회에서는 채용 상담과 현장 면접, 취업 컨설팅도 함께 진행돼 직업계고 학생들의 실질적인 취업까지 지원한다.

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경남교육청, ‘2026 직업교육 박람회’ 10일 개최···진로 탐색 기회

입력 2026.07.06 11:24

  • 김정훈 기자

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‘2026 경남직업교육박람회’ 홍보물. 경남도교육청 제공

‘2026 경남직업교육박람회’ 홍보물. 경남도교육청 제공

경남도교육청은 오는 10일 창원컨벤션센터(CECO)에서 ‘2026 경남직업교육박람회’를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 박람회는 ‘선택은 당당하게, 성장은 눈부시게’를 주제로 열리며, 초·중·고 학생들이 직업계고 교육과정을 체험하고 진로를 탐색할 수 있다.

박람회에서는 채용 상담과 현장 면접, 취업 컨설팅도 함께 진행돼 직업계고 학생들의 실질적인 취업까지 지원한다.

피지컬 인공지능 기반 미래직업 체험과 36개교 51개 부스 규모의 직업계고 전공 체험, 경남 직업교육 혁신지구 가상공간 체험을 할 수 있다.

코레일·한국전력·한국항공우주(KAI) 등 10개 기업·기관이 참여하는 채용상담과 학부모 대상 ‘직업계고 가치와 비전’ 일일 클래스와 취업지원관 직무연수도 진행된다.

개막식 특설무대에서는 드론 비행, 화훼 장식, 반려견 미용 등 직업계고 교육과정을 담은 ‘직업계고 라이브 스튜디오’ 공연과 홍보 영상·포스터 제작 챌린지 시상식이 이어진다.

경남도교육청 관계자는 “학생에게는 적성과 미래를 발견하는 기회가, 학부모에게는 직업계고의 가치를 확인하는 시간이 되길 바란다”며 “학생들이 진로를 당당하게 선택하고 미래 사회의 주역으로 성장하도록 직업교육 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

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