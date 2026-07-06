박윤영 KT 대표, 18조 투자 승부수···“피지컬 AI를 위한 ‘AI 거점’, AI 조율하는 ‘토큰 팩토리’ 사업 추진”

박윤영 KT 대표가 취임 후 첫 간담회를 열고 인공지능(AI) 전환 청사진을 발표했다. AI데이터센터를 추가로 구축하고, 기업 내 도입된 AI를 통제하고 조율하는 ‘AI 오케스트레이션’ 사업도 본격화한다.

박윤영 KT 대표는 6일 서울 광진구 이스트폴 호텔에서 취임 첫 기자간담회를 열고 ‘AX 플랫폼 컴퍼니’ 전환 핵심 전략을 공개했다.

KT는 우선 본업인 통신 역량 강화에 3년간 총 12조원을 투자하기로 했다. 정보보안·정보기술(IT)에 3년간 4조원을, 네트워크에 8조원을 투입한다. 보안 인력을 2배 확대하고, 6G·위성 등 차세대 연결망 확충에 나선다는 구상이다. 박 대표는 “통신업의 본질은 ‘연결’”이라며 “기존 인간과의 연결을 넘어 AI 간 연결의 시대가 열리는 상황에서 본업인 통신 분야의 경쟁력을 강화해나가겠다”고 밝혔다.

AI 전환을 통한 성장 전략도 제시했다. 우선 5조원을 투입해 1GW(기가와트) 규모의 AI데이터센터를 추가로 구축한다. 또 로봇·자율주행·제조 자동화 등 지연시간이 중요한 피지컬 AI 분야를 지원하는 연산 거점 ‘AI 에지’도 확충한다.

박 대표는 “정부 차원의 활성화로 피지컬 AI에 대한 수요가 많다”면서 “실증 사업이 많이 나오고 있는데 여기에 적극적으로 참여해 제조나 의료 분야에 피지컬 AI 사업을 성공적으로 진입시키겠다”고 했다.

1조원을 투입해 해저 케이블도 90Tbps(1초당 1테라바이트 전송 속도) 이상의 용량을 추가한다. 해저케이블은 국내외 데이터를 주고받는 통로 역할을 한다. 해저 케이블 확충으로 글로벌 데이터 허브 위상을 강화하겠다는 것이다.

AI 오케스트레이션 서비스인 ‘토큰 팩토리’ 사업도 본격화한다. 토큰 팩토리는 기업의 AI 사용량과 비용·모델 선택 등을 관리하는 플랫폼이다. 토큰은 AI 모델이 텍스트 등을 처리하는 기본 단위로, 글로벌 AI 토큰 소비량은 향후 4년간 24배 폭증할 것으로 전망된다.

기업들이 앞다퉈 AI를 도입하고 있지만 사용량 기반 과금이 확산하면서 비용 폭증 등으로 어려움을 겪고 있다. KT는 기존 통신망 과금·정산 노하우를 바탕으로 기업의 토큰 사용 효율화를 지원한다는 구상이다. 특정 작업에 맞는 AI를 연결해주는 일종의 ‘게이트웨이’ 역할을 하겠다는 것이다.

스테이블코인 사업도 추진한다. KT는 케이뱅크, BC카드그룹과 협력해 디지털 금융 플랫폼 시장의 교두보를 확대할 방침이다. KT는 AX 전환을 통해 올해 태국·베트남 등 동남아 시장을 개척하고, 추후 아세안 국가 등으로 시장을 확대해 나갈 계획이다.