임기 시작 3일 만에 ‘탈당’, 민주당 “먹튀” 격분···한지혜 연수구의원 제명 촉구

10대 연수구의회 민주·국힘 7 대 7 동석 한 의원 탈당으로 인해 국힘 우위로 전환 당원들 “이권 약속 의심···계획된 기만”

이번 6·3 지방선거에서 더불어민주당 공천을 받아 당선된 한지혜 연수구의원이 3일 만에 탈당해 ‘먹튀 탈당’이라며 민주당이 즉각 제명을 촉구하고 나섰다.

민주당 연수을 지역위원회 권리당원들은 6일 성명서를 내고 “임기 시작 불과 3일 만에 일방적으로 당을 떠난 한 의원은 정치적 도의를 저버린 기만이자 파렴치한 ‘먹튀 탈당’”이라며 강력히 규탄했다.

성명서에서 “한 의원이 당내 갈등을 핑계로 지역위원회와 논의도 없이 무소속 당적을 표기한 것은 치밀하게 계획된 기만극”이라며 “특히 한 의원이 탈당한 것은 유권자가 만들어준 연수구의 7대7 비율을 무너뜨려 특정 정당의 다수당 횡포와 행정 독주를 막을 브레이크가 사라지게 됐다”고 주장했다.

제10대 연수구의회는 민주당과 국민의힘이 각각 7석씩 차지했다. 그러나 한 의원이 지난 3일 탈당하면서 국민의힘 7석, 민주당 6석, 무소속 1석으로 재편됐다.

이에 민주당은 “한 의원이 상대 정당으로부터 상임위원장 등 특정 자리나 이익을 약속받고 표를 던지기 위해 탈당했을 것이라는 강한 의구심이 든다”며 한 의원을 공직선거법상 이해유도죄 및 형법상 뇌물수수 혐의로 고발할 예정이다.

또한 민주당 인천시당 윤리심판원 개최와 당원 즉각 제명, 구의회 윤리특별위원회 회부와 의원직 제명, 당선 후 도망치는 먹튀 정치인을 제명 조치하고 의장단에 들어가지 못하도록 하는 규정 제정을 촉구했다.

연수구의회 민주당 의원 6명은 이날 한 의원의 사퇴와 윤리특별위원회 제명 처분을 촉구했다.

민주당 연수구의원들은 “6·3 지방선거에서 연수구의회를 여야 7 대 7의 동수로 만들어 준 것은 대화와 타협을 위한 준엄한 명령이었음에도 한 의원은 이를 무참히 짓밟았다”며 “이런 기회주의적 당적 변경을 원천 봉쇄하는 가칭 ‘한지혜 방지 조례’ 제정을 추진하겠다”고 주장했다.

한 의원은 당내 불화를 이유로 탈당한 것으로 전해졌다.

한편 이날 연수구의회는 국민의힘 소속 이상곤 의원을 구의회 의장으로, 같은당 정민균 의원을 부의장으로 각각 선출했다. 또 3개 상임위 중 기획복지위원장과 자치도시상임위원장은 10일, 운영위원장은 15일 뽑을 예정이다.