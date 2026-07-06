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국민의힘, 시행 하루 앞 개정 정보통신망법에 “입틀막법”…검은 마스크 쓰고 총공세

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본문 요약

국민의힘 이 6일 시행을 하루 앞둔 개정 정보통신망법을 두고 " 입틀막법 "이라며 총공세를 폈다.

장 대표는 "그동안 이재명 정부가 해왔던 행태를 보면 마음대로 가짜뉴스 딱지를 붙이는 것은 일도 아니다"라며 "결국 모든 국민의 입을 틀어막고 말 것이다. 이재명에 반대하는 댓글은 온라인에서 완전히 사라질 것"이라 말했다.

장 대표는 "국민의 눈을 가리고 귀를 막고 입까지 틀어막으면 끝은 이재명 독재의 완성"이라며 "결국 헌법 개정을 해서 연임하겠다고 나설 것"이라 말했다.

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국민의힘, 시행 하루 앞 개정 정보통신망법에 “입틀막법”…검은 마스크 쓰고 총공세

입력 2026.07.06 11:34

  • 이예슬 기자

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장동혁 국민의힘 대표(왼쪽에서 세번째)와 최고위원들이 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 정보통신망법(일명 입틀막법) 개정에 반대하는 검정 마스크를 쓰고 앉아 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표(왼쪽에서 세번째)와 최고위원들이 6일 국회에서 열린 최고위원회의에 정보통신망법(일명 입틀막법) 개정에 반대하는 검정 마스크를 쓰고 앉아 있다. 박민규 선임기자

국민의힘이 6일 시행을 하루 앞둔 개정 정보통신망법을 두고 “입틀막법”이라며 총공세를 폈다.

국민의힘 지도부는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 개정 정보통신망법과 관련해 정부·여당의 비판하는 의미로 검은색 마스크를 쓴 채 입장했다. 장동혁 대표는 “내일부터 이른바 입틀막법이 시행된다”며 “(이 대통령의) 공소취소를 앞두고 레거시 언론은 물론 유튜버들 입까지 모두 틀어막겠다는 것”이라 말했다. 장 대표는 “역사는 2026년 7월6일을 대한민국 민주주의가 사망한 날로 기억할지도 모른다”고 강조했다.

장 대표는 “그동안 이재명 정부가 해왔던 행태를 보면 마음대로 가짜뉴스 딱지를 붙이는 것은 일도 아니다”라며 “결국 모든 국민의 입을 틀어막고 말 것이다. 이재명에 반대하는 댓글은 온라인에서 완전히 사라질 것”이라 말했다.

장 대표는 “국민의 눈을 가리고 귀를 막고 입까지 틀어막으면 끝은 이재명 독재의 완성”이라며 “결국 헌법 개정을 해서 연임하겠다고 나설 것”이라 말했다.

정점식 원내대표는 “오죽하면 참여연대, 민변(민주사회를위한변호사모임)과 같은 친여 성향 단체까지 공론의 장 위축을 우려하며 이 악법을 반대했겠나”라며 “명백한 위헌이고 희대의 악법이다. 우선 시행을 즉시 유예하고 독소조항을 삭제하기 위한 재개정 논의에 착수할 것을 민주당에 제안한다”고 했다.

정 원내대표는 “민주당은 허위사실 유포를 운운하는 자격 자체가 없는 집단”이라며 “과거 김대업 병풍 사건, 광우병 괴담, 사드 전자파 괴담, 후쿠시마 괴담, 최근의 연어회 술 파티 괴담까지 그야말로 가짜뉴스 촉법 정당이 바로 민주당 아닌가”라고 말했다.

신동욱 최고위원은 “허위 뉴스에 대한 판단을 왜 정부 기관에서 하나”라며 “정부가 통제할 수 있는 기관에 (판단을) 맡긴다는 것 자체로 이미 위헌이고 민주주의의 심각한 후퇴”라고 말했다.

앞서 국회는 지난해 12월24일 정보통신망법 개정안을 여당 주도로 처리했다.

개정안은 손해를 가할 의도나 부당한 이익을 얻을 목적으로 타인의 인격권이나 재산권, 공공의 이익을 침해하는 허위조작정보를 유통하면 손해액의 최대 5배까지 손해를 배상하도록 규정했다. 법원이 허위조작정보로 판결한 정보를 2회 이상 유통하면 10억원 이하의 과징금을 부과한다.

언론단체들은 정치인, 고위 공직자, 대기업 등 권력자는 배액 손해배상을 청구할 수 없도록 배제해달라고 요구했지만 받아들여지지 않았다. 다만 손해배상 소송을 당한 언론은 정당한 비판·감시를 차단하려는 전략적 봉쇄소송임을 법원에 확인해달라고 중간판결을 요청할 수 있다.

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