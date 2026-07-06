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여름방학과 휴가 기간을 앞두고 영화 관람료 6000원 할인권이 배포된다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 8일 오전 10시부터 영화 관람료 2차 할인권 205만장을 배포한다고 6일 밝혔다.

앞서 문체부는 민생 안정과 영화산업 활성화를 위해 추가경정예산 271억원을 확보해 지난 5월 할인권을 1차로 배포한 바 있다.

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영화 6000원 할인권 200만장 풀린다…8일 오전 10시부터 배포

입력 2026.07.06 11:36

  • 노정연 기자

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지난 7월 27일 서울의 한 영화관에 영화 관람료 할인 관련 안내문이 설치돼 있다. 연합뉴스

지난 7월 27일 서울의 한 영화관에 영화 관람료 할인 관련 안내문이 설치돼 있다. 연합뉴스

여름방학과 휴가 기간을 앞두고 영화 관람료 6000원 할인권이 배포된다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 오는 8일 오전 10시부터 영화 관람료 2차 할인권 205만장을 배포한다고 6일 밝혔다.

앞서 문체부는 민생 안정과 영화산업 활성화를 위해 추가경정예산 271억원(할인권 450만장)을 확보해 지난 5월 할인권을 1차로 배포한 바 있다.

2차 할인권은 1차 할인권과 마찬가지로 멀티플렉스 영화상영관 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 누리집과 앱에서 사용할 수 있다. 영화관별로 온라인 회원 쿠폰함에 할인권이 1인 2매씩 자동 지급되며, 영화표 결제 시 할인권을 사용할 수 있다.

각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 할인은 종료되고, 회원별 쿠폰함의 미사용 할인권도 자동으로 소멸된다.

멀티플렉스 4개사 이외의 독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서는 할인권을 1, 2차로 나눠 배포하지 않고 5월 13일부터 선착순 현장 할인을 적용하고 있다. 할인권 사업 참여 영화관 목록과 영화관별 지원금 소진 여부는 영진위 누리집(www.kofic.or.kr)에서 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 “1차 배포 직후 1주 간 매출액은 159억 원으로 배포 직전 1주 간 매출액(107억 원) 대비 47.9% 증가하는 등 할인권이 극장 방문에 긍정적인 영향을 미쳤다”며 “문체부는 앞으로도 한국 영화산업이 다시 활기를 띨 수 있도록 다각적인 노력을 기울이겠다”라고 밝혔다.

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