경기도민 10명 중 8명 “교내 스마트폰 수거 필요하다” 공감대

경기도민 10명 중 8명은 ”학습권 보호를 위한 교내 스마트폰 수거·보관 조치가 필요하다“고 답했다는 여론 조사 결과가 나왔다.

경기도교육청은 이같은 내용의 여론조사 결과를 6일 발표했다. 조사는 지난달 27일부터 29일까지 3일간 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 온라인·모바일 웹 방식으로 실시됐다. 표본오차는 ±3.1%p(95% 신뢰수준)이다.

조사 결과 학습권 보호를 위한 교내 스마트폰 수거·보관 조치의 필요성을 묻는 질문에 도민의 77.3%가 ‘필요하다’고 응답했다. 학부모층에서는 84.0%, 기혼층에서는 83.7%가 필요하다고 답해 자녀를 둔 가정일수록 더 높은 공감대를 보였다. 반면 불필요하다는 응답은 18.5%에 그쳤다. 기존 학교 자율에 맡겨온 스마트폰 제한 규정의 실효성에 대해서는 52.5%가 ‘실효성이 없다’고 답했다.

규제 방식에 대해서는 ‘제도적 차원에서 일괄 규제’가 67.7%로, ‘개별 학교 재량’(24.8%)보다 42.9%p 높았다. 학부모층(73.7%), 기혼층(72.8%), 자녀 있음(73.7%) 응답자에서 일괄 규제 선호가 뚜렷했다.

안민석 경기교육감의 공약인 폰 프리 스쿨의 실질적 효과에 대해서는 도민의 70.2%가 ‘효과가 있을 것’이라고 기대했다. 기대 효과로는 ‘원활한 수업 진행 및 교권 보호’(27.6%)가 가장 많이 꼽혔고, ‘학업 집중도 향상’(24.6%), ‘스마트폰 사용 습관 개선’(18.9%)이 뒤를 이었다. 우려 사항으로는 ‘학생 반발 및 규정 미준수’(34.7%)가 가장 많았으며, ‘긴급 상황 시 연락 어려움’(23.6%)이 뒤를 이었다.

시행 방식으로는 ‘등교 시 스마트폰을 제출하고 하교 시 돌려받는다’는 방식이 51.6%로 가장 선호됐다. 도입 시기에 대해서는 ‘즉시 도입’(43.2%)이 가장 많았으며, ‘시범학교 운영 후 단계적 확대’(29.5%), ‘충분한 사회적 합의 후 시행’(21.1%) 등이 뒤를 이었다.

안민석 경기도교육감은 “이번 조사는 경기도민이 폰 프리 스쿨을 포함한 교육 대전환 과제에 얼마나 높은 기대를 갖고 있는지 보여주는 결과”라며 “학생, 학부모, 교직원 간 충분한 공감대 형성을 거쳐 학교 교육력 회복의 첫걸음을 힘차게 내딛겠다”고 밝혔다.