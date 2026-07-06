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본문 요약

검찰이 정치권과의 친분을 앞세워 불법 정치자금을 받았다는 의혹을 받은 '건진법사' 전성배씨의 1심 무죄 판결에 불복해 항소했다.

서울남부지검은 전씨 등 피고인 4명 전원의 정치자금법 위반 혐의 무죄 선고에 대해 항소를 제기했다고 6일 밝혔다.

검찰은 " 전씨가 받은 돈이 정치자금에 해당하지 않는다는 등의 이유로 정치자금법 위반의 점 등에 대해 무죄를 선고했지만 이 돈이 공여된 목적 등을 종합적으로 고려할 때 피고인들의 범죄 혐의가 인정된다고 판단한다"고 밝혔다.

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검찰, 건진법사 정치자금법 위반 1심 무죄 판결에 항소

입력 2026.07.06 11:49

수정 2026.07.06 11:55

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  • 우혜림 기자

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건진법사 전성배씨가 지난해 8월 서울 종로구에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 사무실로 출석하고 있다. 정효진 기자

건진법사 전성배씨가 지난해 8월 서울 종로구에 마련된 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 사무실로 출석하고 있다. 정효진 기자

검찰이 정치권과의 친분을 앞세워 불법 정치자금을 받았다는 의혹을 받은 ‘건진법사’ 전성배씨의 1심 무죄 판결에 불복해 항소했다.

서울남부지검은 전씨 등 피고인 4명 전원의 정치자금법 위반 혐의 무죄 선고에 대해 항소를 제기했다고 6일 밝혔다.

검찰은 “(재판부는) 전씨가 받은 돈이 정치자금에 해당하지 않는다는 등의 이유로 정치자금법 위반의 점 등에 대해 무죄를 선고했지만 이 돈이 공여된 목적 등을 종합적으로 고려할 때 피고인들의 범죄 혐의가 인정된다고 판단한다”고 밝혔다.

서울남부지법 형사9단독 고소영 판사는 지난달 29일 정치자금법 위반과 사기 혐의 등으로 기소된 전씨에게 무죄를 선고했다. 재판부는 “검찰이 제출한 증거만으로는 피고인이 정치자금법상 정치 활동을 하는 자라고 인정하기 어렵다”며 “피고인에게 전달된 1억원 역시 정치자금으로 사용될 것이 명백히 예상됐다고 보기 어려워 정치자금법 위반으로 처벌할 수 없다”고 밝혔다.

전씨는 2018년 지방선거를 앞두고 당시 경북 영천시장 자유한국당(현 국민의힘) 예비후보였던 정재식 전 영천농업기술센터 소장으로부터 공천을 대가로 1억원의 불법 정치자금을 받은 혐의로 재판을 받아왔다.

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