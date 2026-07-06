정몽규 축구협회장, 정식 사임 “한국 축구 발전만 보며 달렸지만 실망감 드려···모든 과오 제 책임”

정몽규 대한축구협회장이 13년 5개월여 만에 회장직에서 물러났다.

대한축구협회는 6일 정 회장이 충남 천안 코리아풋볼파크에서 부회장 및 이사들이 참석한 가운데 마지막 임원 회의를 주재한 뒤 사임서를 제출했다고 밝혔다.

정 회장은 2013년 1월 제52대 대한축구협회장으로 취임했다. 이후 4선에 성공하며 협회를 이끌어왔지만, 이날 사임으로 임기를 채우지 못하고 물러나게 됐다.

당초 정 회장은 2026 북중미 월드컵 개막을 앞두고 사의를 표명하며 대회 폐막 이후 사임하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 그러나 최근 협회를 둘러싼 논란을 조속히 수습하고 조직을 정상화하기 위해 사퇴 시기를 앞당긴 것으로 풀이된다.

정 회장은 사퇴 인사말에서 “대한민국 축구의 발전과 영광만을 바라보며 달렸지만, 때로는 깊은 실망을 안겨드리기도 했다”며 “모든 영광과 성과는 선수들과 팬 여러분 덕분이며, 모든 부족함과 과오는 오롯이 저의 책임”이라고 밝혔다.

이어 “이제 회장직에서 물러나 한 명의 열성적인 축구 팬으로 돌아가 한국 축구를 응원하겠다”며 “대한민국 축구는 언제나 그랬듯 수많은 시련을 넘어 다시 한번 높이 비상할 것이라 확신한다”고 덧붙였다.

정 회장은 재임 기간 천안 코리아풋볼파크 건립, 디비전 시스템 구축, 파트너사 및 중계사와의 장기 계약을 통한 협회 재정 안정성 강화, 남자대표팀의 11회 연속 월드컵 본선 진출 등에 기여했다는 평가를 받는다.

반면 국가대표팀 감독 선임 과정의 절차적 논란, 승부조작 축구인 사면 시도 등으로 거센 비판을 받았다. 문화체육관광부가 대한축구협회 특정감사를 벌인 뒤 정 회장 등 주요 인사에게 ‘자격정지 이상’의 중징계를 요구하면서 퇴진 압박도 이어졌다.

정 회장의 사임에 따라 축구협회는 회장 직무대행 체제로 전환한다. 정관 제23조에 따라 부회장 중 1명이 대한체육회의 인준을 받아 회장 직무를 대행한다.

정 회장의 원래 임기는 2029년까지였다. 잔여 임기가 1년 이상 남은 만큼 축구협회는 60일 이내에 차기 회장을 선출해야 한다. 협회는 직무대행을 중심으로 차기 회장 선거 절차를 준비할 예정이다.