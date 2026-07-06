경찰청 국수본부장 ‘장윤기 부실수사’ 논란에 “수사라인 배재한 전담팀서 엄정 수사”

경찰이 광주 고등학생 살인사건 피의자 장윤기(23) 아버지인 현직 경찰관의 증거인멸 의혹 등으로 불거진 부실 수사 논란에 대해 엄정하게 수사하겠다는 방침을 밝혔다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 6일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 장윤기 아버지인 장모 경감과 수사담당자 간 유착 의혹 등이 불거진 데 대해 “유구무언”이라며 “감찰 과정에서 수사로 전환할 사항이 발견돼 바로 수사 지휘했다”고 밝혔다.

지난 2일부터 장윤기 체포 후 송치까지 수사 과정이 제대로 이뤄졌는지 점검하는 감찰이 이뤄졌고, 범죄 혐의가 포착돼 공식 수사에 착수했다는 것이다. 광주경찰청은 이날 장윤기 사건 담당 팀장이던 광주 광산경찰서 형사과 소속 A경감을 긴급체포했다. A경감은 지난 5월5일 사건 직후 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 일부 증거를 인멸한 혐의를 받는다. 경찰은 범행 도구인 차량과 장윤기 자취방의 훼손돈 ‘리얼돌’ 등 주요 증거를 실물 보존 없이 수사 초기 가족에게 인계했다.

홍 본부장은 “수사에 관여했던 라인을 배제하고 반부패수사대 쪽으로 수사팀을 꾸려 엄정 수사하도록 지휘했다”고 밝혔다. 홍 본부장은 장윤기 사건을 총괄했던 광주경찰청도 수사 감찰 대상이 아니냐는 질문에는 “예단하기 어렵지만 확인 라인에 있는 사람은 경찰서뿐 아니라 시·도청을 포함해 수사 감찰 또는 수사 대상으로 보고 있다”고 말했다. 감찰 대상인 광주청이 유착 의혹을 수사하는 주체로 적절하냐는 지적에 대해서는 “우선 신병처리 등 관할 문제가 있어 수사 라인이 아닌 반부패수사대 쪽에서 하고 있는 것”이라며 “그 부분은 한 치 의심을 받지 않도록 철저하고 분명하게 수사하겠다”고 말했다.

정성호 법무부 장관이 장윤기 사건을 계기로 친족을 증거인멸죄로 처벌하지 않는 형법상 특례(친족 특례) 조항 개정 검토 필요성을 언급한 데 대해서는 “이번 건을 제외하고 일반적으로 수사할 때 (필요성을) 느낄 때가 있다”며 “특수한 상황 때문에 필요해서 만들어졌을 텐데, 문제가 되는 부분이 있으니 국회에서 입법적으로 잘 정리해주길 바라고 있다”고 말했다. 검찰은 친족을 증거인멸죄로 처벌할 수 없다는 형법상 특례 규정에 따라 아들 사건의 주요 증거물을 인멸한 장 경감을 입건하지 않았다.

앞서 경찰은 장윤기에게 살인 등 혐의로 검찰에 송치했다. 그러나 검찰은 보완수사를 통해 장윤기가 피해자를 성폭행하려다 살해한 것으로 판단하고 강간살인 등 혐의를 적용해 지난달 2일 구속 기소했다.