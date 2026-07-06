자동차에서 나온 초미세먼지·벤젠, 백혈병 등 소아암 위험 높인다

자동차 배기가스를 포함한 교통 관련 대기오염 물질에 지속적으로 노출될 경우 소아암 위험이 증가할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 초미세먼지와 벤젠 농도가 높아질수록 특히 백혈병 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

국립암센터는 김병미 암예방사업부 박사와 하은희 이화여대 의대 교수, 미국 미네소타대·보스턴칼리지 등 국내외 공동 연구진이 구성한 ‘한·미 소아·청소년암 컨소시엄’에서 이 같은 내용의 연구를 국제학술지 ‘환경연구(Environmental Research)’에 게재했다고 6일 밝혔다. 연구진은 1990~2024년 발표된 관련 연구 1632편을 검토한 뒤 최종적으로 25개 연구를 선정해 체계적 문헌고찰 및 메타분석을 수행했다.

연구에선 교통 관련 대기오염 주요 물질인 초미세먼지(PM2.5)와 벤젠, 이산화질소 노출이 소아암 발생과 어떤 연관성을 보이는지 분석했다. 그 결과, 대기오염 물질 농도가 증가할수록 소아암 발병 위험도가 뚜렷하게 높아지는 것으로 나타났다. 구체적으로 초미세먼지 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 소아에게 가장 흔하게 발생하는 백혈병인 소아 급성림프모구백혈병 위험은 29%, 소아 안구암의 일종인 망막모세포종 위험은 68% 증가했다. 또한 벤젠 농도가 1㎍/㎥ 증가할 때마다 전체 소아 백혈병 위험은 12%, 급성골수성백혈병 위험은 22% 증가하는 것으로 분석됐다.

대기오염 노출 시기를 출생 전후로 구분해 비교 분석한 결과에선 임신 중일 때보다 출생 후 영유아 시절 대기오염 물질에 노출되는 것이 소아 백혈병 위험 증가와 더 밀접한 관련성을 보이는 경향이 확인됐다.

소아암은 성인암과 달리 흡연·음주·식습관 등 후천적인 생활습관보다는 유전적 요인과 환경적 유해물질 노출 간의 상호작용이 발병에 결정적인 영향을 미친다. 연구진은 대기오염 물질이 체내에 유입되면 염증 반응을 촉진하고 산화 스트레스를 유발하며, 궁극적으로 DNA 손상을 일으켜 암까지 발전할 가능성을 높인다고 설명했다.

또한 30여년간 축적된 전 세계 연구 데이터를 종합 분석해 교통 관련 대기오염이 소아암 위험 증가에 큰 영향을 미친다는 근거가 확인된 만큼, 신체 기능이 완전히 발달하지 않아 오염물질 흡수율이 높은 어린이들을 보호하기 위한 맞춤형 환경보건 정책과 대기오염 저감 대책이 필요하다는 지적도 나왔다. 김병미 박사는 “이번 연구는 교통 관련 대기오염 노출이 소아 백혈병을 비롯한 특정 소아암 발병 위험을 높일 수 있음을 체계적으로 입증한 결과”라며 “미래 세대인 어린이 건강을 지키기 위해 대기오염 물질을 더욱 적극적으로 저감하는 정책적 노력과 후속 연구가 끊임없이 이어져야 한다”고 말했다.