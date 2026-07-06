부산 외국인 관광객 200만 명 육박···“올해 400만 목표 조기 달성 할 것”

부산을 방문한 외국인 관광객이 지난 5월 기준 200만 명에 육박한 것으로 나타났다. 부산시는 하반기 체류형 관광 활성화를 통해 올해 목표인 외국인 관광객 400만 명 유치를 조기 달성하겠다는 입장이다.

부산시는 지난 1~5월 부산을 방문한 외국인 관광객이 193만6572명에 달한다고 6일 밝혔다. 지난 3월(1분기)까지 누적 방문객이 102만여 명이었는데, 불과 2개월 만에 사실상 100만 명에 달하는 외국인 관광객이 부산을 찾은 셈이다.

부산시에 따르면 이는 지난해 같은 기간 138만3758명에 비해 40% 증가한 수치이며, 전국 평균 증가율(21%)을 19%포인트 앞선 것으로 나타났다.

국가별로는 중화권 관광객의 증가가 두드러졌다. 대만(37만5322명) 관광객이 가장 많았으며, 중국(35만9981명)과 일본(23만3685명) 미국(17만587명) 순으로 많았다. 특히 중국인 관광객은 지난 5월에만 8만9275명이 방문해, 지난 4월(7만2748명)보다 22.7% 늘었다.

이는 지난해부터 시작된 중일 외교갈등 덕으로 분석된다. 중일 관계 경색으로 중국의 일본 관광수요를 부산이 일부 흡수하고 있다는 것이다.

중국발 크루즈 선박이 부산으로 몰리는 경우가 대표적이다. 실제 지난 5월 한 달간 부산항을 통해 입국한 중국인은 2만 6556명으로, 지난해 5월(2652명)보다 901% 급증한 것으로 나타났다.

부산항만공사(BPA)는 지난 1월 올 한 해 부산항 입항 예정인 크루즈선이 총 420항차에 달한다고 공개했다. 2025년(203항차)과 2024년(114항차)보다 배 이상 늘어, 역대 최대 규모 기록이 확실시 된다.

부산 지역 외국인 관광지출액은 서울에 이어 전국 2위를 차지했다. 지난 5월 기준 지출액은 1322억 원으로, 지난 1월(512억 원)보다 2.5배가량 늘었다. 지난 1~5월 외국인 관광지출 누적 금액은 4544억 원에 달하는 것으로 조사됐다.

재방문·장기체류 외국인 관광객도 몰리는 것으로 조사됐다. 지난달 5~21일 외국인 관광객 1만6971명을 대상으로 진행한 설문에서 응답자의 46%가 ‘기존에 부산에 와 본 적이 있다’고 답했다. 4박 이상 체류 비중도 40.2%였다.

부산시는 하반기 부산불꽃축제, 별바다부산 나이트 페스타 등 체류형 관광 활성화를 집중적으로 추진해 외국인 관광객 증가를 이어간다는 계획이다. 또 ‘비짓부산패스’ 활성화를 통해 개별 관광객 편의를 높이고, 기항지 관광 상품 개발로 크루즈 관광객의 여행 만족도를 극대화할 예정이다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “지난달 열린 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 보러 온 팬들을 빼고도 외국인 관광객 급증세가 확인된다”며 “이 기세를 몰아 외국인 관광객 400만 명 시대를 조기에 열겠다”고 말했다.