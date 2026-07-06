트럼프, 나토정상회의서 수조 원 무기 세일즈 나설 듯···“동맹 아닌 돈벌이 수단”

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 7일(현지시간)부터 열리는 북대서양조약기구(나토) 정상회의에 참석해, 이란 전쟁을 지원하지 않은 유럽 동맹들에 ‘충성심’을 요구하며 미국산 무기 구매를 압박할 것이란 전망이 나왔다. 튀르키예 앙카라에서 열리는 이번 나토 정상회의는 그린란드 사태와 이란 전쟁 거치며 대서양 동맹의 균열이 어느 때보다 커진 시점에서 열리는 것이다.

매슈 휘터커 나토 주재 미국 대사는 5일 기자들에게 “앙카라 정상회의에서는 국내총생산(GDP) 대비 5%를 국방비로 지출하겠다는 나토 회원국의 약속 이행 상황을 점검할 것”이라면서 “어떤 나라들은 많이 뒤처져 있다”고 경고했다. 그러면서 그는 “동맹국들이 지난해 약 1200억 달러에 달하는 국방비 지출을 약속하면서 그중 절반을 미국산 무기에 투자하기로 한 것은 좋은 시작”이라고 말했다.

트럼프 행정부는 나토 회원국의 방위비 증액과 유럽 내 미군 재배치를 미국산 무기 수출 확대로 연결시키는 것을 목표로 삼고 있는 것으로 보인다. 트럼프 행정부 고위당국자는 “유럽 내 미군 배치와 주요 기지 현황에 대한 포괄적 검토가 이뤄지고 있으며, 이것이 우리 동맹들이 더 많은 역량을 갖추기 위해 국방비 강화 공약을 빨리 이행해야 하는 이유”라고 말했다.

앞서 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 독일 주둔 미군 철수 계획과 폴란드 파병 취소를 발표하면서 나토 동맹국들을 충격에 빠뜨린 바 있다. 고위 당국자는 “이번 정상회의 기간 수십억 달러 규모의 미국산 무기 판매 계약이 있을 예정”이라고 말했다.

폴리티코는 ‘미국은 어떻게 나토를 돈벌이 수단으로 삼고 있는가’란 제목의 기사에서 “동맹에 대한 미국의 이 같은 거래적 접근은 이번 나토 정상회의에서 러시아에 맞선 나토 동부전선 방어 강화 등에 대한 논의를 (주변부로) 밀어낼 위험이 있다”며 “한때 나토를 하나로 묶어줬던 유대감이 약화하면서 동맹이 공동의 이상보다 국가적 이익에 따라 움직이는 형태로 변모하고 있다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 이날 미국 독립 250년 축하 전화를 건 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 85분가량 통화하며 친분을 과시하기도 했다. 트럼프 대통령은 푸틴 대통령에게 “나토 정상회의에서 우크라이나 전쟁 해결책을 찾는 데 도움을 주겠다”는 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

유럽은 일단 미국의 요구에 발맞추는 모양새다. 마르크 뤼터 나토 사무총장은 지난달 미국을 방문해 “유럽이 3000억 달러에 달하는 미국산 무기를 주문해 11만 개의 미국 일자리를 창출할 것”이라고 트럼프 대통령에게 말했다. 영국과 독일도 미국산 무기를 라이선스 방식으로 자국에서 생산할 계획이라고 발표했다.

그러나 트럼프 대통령이 이에 만족할지는 미지수다. 그는 뤼터 사무총장의 방위비 증액 계획에도 시큰둥한 반응을 보이며 나토 동맹들이 대이란 전쟁에 참여하지 않은 것에 대한 실망감을 드러낸 바 있다. 트럼프 대통령은 “우리는 그들의 돈이 필요하지 않다. 내가 원하는 것은 충성심뿐”이라고 말했다.

유럽의 한 외교관은 폴리티코에 ”유럽은 당분간 여전히 미국에 의존할 수밖에 없기 때문에 미국과 충돌하는 것은 우리의 이익에 부합하지 않는다”면서도 “그러나 우리는 단호한 방식으로 미국에 유럽을 당연한 존재로 여겨서는 안 된다는 점, 우리에게도 우리의 이익이 중요하다는 점을 이해시킬 필요가 있다”고 말했다.