‘정치자금법 위반’ 전력있는데···충남 시민단체, 구본영 정무부지사 내정 ‘철회’ 촉구

충남시민사회단체연대회의 등 비판 성명 “공직윤리·도민 신뢰 훼손 우려”

충남 시민단체가 민선 9기 초대 정무부지사에 구본영 전 천안시장을 내정한 충남도를 향해 인사 철회를 촉구하고 나섰다.

충남시민사회단체연대회의와 천안시민사회단체협의회는 6일 공동성명을 내고 “정치자금법 위반으로 시장직을 상실했던 인물을 정무부지사로 내정한 데 깊은 유감을 표하며 즉각 내정을 철회하라”고 밝혔다.

이들은 “정무부지사는 도정과 의회, 정당, 시민사회 등 다양한 주체를 연결하며 도민과의 신뢰를 바탕으로 협치와 소통을 이끄는 자리”라며 “단순한 행정직이 아니라 충남의 정치적 책임과 공공성을 상징하는 핵심 보직인 만큼 높은 수준의 공직윤리와 사회적 신뢰가 요구된다”고 주장했다.

단체가 문제를 제기한 배경은 구 전 시장의 전력이다. 구 전 시장은 민선 7기 천안시장 재임 당시 정치자금법 위반 혐의로 당선무효형이 확정돼 시장직을 상실했다. 이 과정에서 천안시는 시장 권한대행 체제로 운영됐고 이후 재보궐선거가 치러지면서 행정 공백과 사회적 비용이 발생했다.

시민단체는 “이는 개인의 정치적 재기 여부를 넘어 지방자치의 안정성과 시민 신뢰를 훼손한 사안”이라며 “구 전 시장이 이번 지방선거에서 천안시장 후보 공천을 받지 못한 점 역시 지역사회가 그의 정치적 복귀를 충분히 받아들이지 않았음을 보여주며 법적 책임을 마쳤다는 사실만으로 공직에 대한 사회적 신뢰까지 회복됐다고 볼 수는 없다”고 했다.

이들은 “정무부지사 인선은 단순한 인사가 아니라 충남도가 어떤 가치와 기준으로 도정을 운영할 것인지를 보여주는 상징적인 결정”이라며 “고위공직자 인사는 법적 결격 여부를 넘어 공직윤리와 정치적 책임, 도민의 신뢰를 종합적으로 고려해야 하며 충남도는 이번 내정을 철회하고 도민이 납득할 수 있는 인사 원칙을 다시 세워야 한다”고 촉구했다.