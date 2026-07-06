“압수할 물건 없다”던 차량서 검찰 블랙박스 확보···‘장윤기 사건’ 경찰 수사팀장 체포

광산경찰서 팀장이 증거인멸 정황 확인 차량 압수수색후 “압수할 증거물 없다” 보완수사 검찰, 차량에서 블랙박스 확보 “수사과정 전체 의심”, 경찰 “철저 수사”

광주에서 귀가 중이던 여고생 고 이채원양(17)을 살해한 장윤기(23)를 수사한 경찰 수사팀장이 범행 증거를 인멸한 혐의로 긴급체포됐다. 수사과정에서 경찰이 중요 증거 등을 부실하게 관리한 정황 등이 잇따라 드러나면서 수사 전반에 대한 신뢰가 흔들리고 있다.

광주경찰청은 6일 “장윤기 수사를 담당했던 광산경찰서 수사팀장 A경감을 긴급체포했다”고 밝혔다. 광주경찰은 수사과장을 팀장으로 22명의 전담팀을 구성해 장윤기 사건 수사와 관련한 각종 의혹을 수사하고 있다.

경찰은 A경감이 직접 장윤기 범행과 관련한 증거를 인멸한 정황을 확인했다. A경감은 범행 당시 장윤기가 사용했던 차량에서 확보한 증거를 직접 없앤 것으로 전해지고 있다.

A경감이 인멸한 증거가 어떤 것인지에 대해 경찰은 “자세한 내용을 밝힐 수 없다”는 입장이다. 광주지검은 “경찰이 인멸한 증거는 장윤기의 범행을 밝힐 중요한 증거가 맞다”고 설명했다.

검찰은 경찰 수사과정 전반에 대한 신뢰를 의심하고 있다. 경찰이 검찰에 송치한 수사관련 서류에는 장윤기 차량에 대해 “수색을 했으나 압수할 물건이 없었다”고 기록돼 있었던 것으로 알려졌다.

그러나 보완수사에 나선 경찰은 추가 압수수색을 통해 차량 트렁크에서 장윤기가 2025년 1월까지 사용했던 블랙박스 메모리카드를 찾아냈다. 검찰은 장윤기가 지난해 차량 블랙박스를 새로 구입한 사실도 확인했지만 이 블랙박스는 확보하지 못했다.

현직 경찰 간부인 장윤기 아버지가 증거를 인멸하는 과정에서 경찰 수사팀 도움을 받은 정황도 있다. 장윤기의 아버지는 아들의 집에 있던 훼손된 성인인형(리얼돌)을 폐기했는데 이 과정에서 경찰이 집 주소와 현관 비밀번호를 알려줬다.

장윤기의 휴대전화도 아버지가 불태웠다. 경찰은 또 리얼돌에 대한 국과수의 DNA분석 결과도 최근에서야 검찰로 보냈다. 리얼돌에서는 장윤기 DNA가 검출됐다. 경찰은 당초 장윤기에 대한 구속영장을 신청하면서 검찰에 리얼돌 존재를 알리지 않았다고 한다.

광주경찰은 장윤기 아버지와 A경감이 평소 친분이 있었는지 등도 조사하고 있다. 장윤기의 아버지는 광산경찰서에 재직 중이던 2025년 1월 경감으로 승진한 뒤 다른 경찰서로 발령이 났다.

광주경찰청은 “당시 수사팀 모두를 대상으로 한 점 의혹이 없도록 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.

검찰 관계자는 “경찰이 송치한 기록만 접하기 때문에 어떤 증거들이 인멸된 것인지는 알 수 없지만 수사과정 전체를 보면 ‘단순 실수’가 아닐 수도 있다”면서 “(직접수사 여부 등을 포함해)다각도로 보고 있다”고 말했다.