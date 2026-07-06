현대차, ‘제18회 DMZ 국제다큐멘터리영화제’ 후원…수소전기차 8대 지원

현대자동차가 ‘제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제’를 공식 후원한다.

현대차는 6일 서울 서초구 현대차 양재 사옥에서 제18회 DMZ국제다큐멘터리영화제와 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

DMZ국제다큐멘터리영화제는 2009년에 처음 시작한 국제 다큐멘터리 영화제이다. 비무장지대를 배경으로 평화·생태 등에 대한 주제를 다룬다. 올해는 9월10일부터 16일까지 고양·파주시 일대에서 열린다.

현대차는 영화제 동안 주요 관계자 의전, 관람객 이동을 위해 총 수소전기차 8대를 제공할 예정이다. 행사 기간에는 수소 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)인 ‘디 올 뉴 넥쏘’ 5대를 운영하고, 개막식 당일에는 대형 수소 전기버스인 ‘유니버스 수소연료전지차(FCEV)’ 3대를 추가 투입해 참가자들이 친환경 모빌리티를 직접 체험할 수 있도록 지원할 예정이다.

DMZ국제다큐멘터리영화제는 현대차그룹의 수소 브랜드이자 비즈니스 플랫폼인 ‘HTWO’의 비전을 담은 브랜드 필름과 디 올 뉴 넥쏘 광고 영상을 상영한다. 현대차 측은 “문화 예술 후원이라는 사회적 책임을 다하고, 지속 가능한 미래를 향한 현대차의 ESG 경영 의지를 대중에게 전달할 계획”이라고 설명했다.

협약식에 참석한 신승규 현대차 부사장은 “평화와 생명의 가치를 다루는 DMZ국제다큐멘터리영화제에 현대차의 친환경 수소 모빌리티가 함께하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 다양한 문화 예술 행사와 연계해 수소 사회로의 전환을 알리고 진정성 있는 ESG 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

오동진 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장은 “환경에 관한 관심이 높아지는 요즘, 현대차의 친환경 수소전기차로 영화제를 방문하는 관객들을 모시고 의미 있는 행사를 치를 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”고 말했다.