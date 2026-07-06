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음주운전 차량 노리고 고의사고···거제·제주 관광지서 2억 갈취 22명 검거

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본문 요약

거제·제주 등 관광지에서 음주 운전자를 상대로 고의 사고를 내고 협박한 뒤 보험금과 합의금 등 총 2억원을 갈취한 일당이 검거됐다.

이들은 2022년 1월부터 2024년 6월까지 제주와 거제 유명 관광지 일대 등을 오가면서 음주운전을 하는 차량 등을 노려 총 14회에 걸쳐 2억원 상당의 보험금과 형사 합의금을 갈취한 혐의를 받는다.

이들은 관광지 주변 유흥가 일대에서 잠복하면서 음주운전 차량을 미행해 고의로 사고를 낸 뒤 "음주운전 사실을 경찰에 신고하겠다"고 협박한 것으로 드러났다.

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음주운전 차량 노리고 고의사고···거제·제주 관광지서 2억 갈취 22명 검거

입력 2026.07.06 13:57

수정 2026.07.06 14:06

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  • 김정훈 기자

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고의로 접촉 사고는 내는 장면. 경남경찰청 제공

고의로 접촉 사고는 내는 장면. 경남경찰청 제공

거제·제주 등 관광지에서 음주 운전자를 상대로 고의 사고를 내고 협박한 뒤 보험금과 합의금 등 총 2억원을 갈취한 일당이 검거됐다.

경남경찰청 교통과는 보험사기방지 특별법 위반과 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 공동공갈 혐의로 22명을 검거했다고 6일 밝혔다.

경찰은 일당 중 A(45)씨 등 조직적으로 증거인멸을 모의한 주범 3명을 구속하고, 19명은 불구속 입건했다. 주범 3명은 거제지역 선후배 사이로, 주범들은 부부, 연인 등 또 다른 지인들과 짜고 범행을 저질렀다.

이들은 2022년 1월부터 2024년 6월까지 제주와 거제 유명 관광지 일대 등을 오가면서 음주운전을 하는 차량 등을 노려 총 14회에 걸쳐 2억원 상당의 보험금과 형사 합의금을 갈취한 혐의를 받는다.

이들은 관광지 주변 유흥가 일대에서 잠복하면서 음주운전 차량을 미행해 고의로 사고를 낸 뒤 “음주운전 사실을 경찰에 신고하겠다”고 협박한 것으로 드러났다.

또 지인을 술자리에 동석시켜 술을 마시게 한 뒤 운전대를 잡도록 유도하고, 실시간으로 그 지인의 이동 경로를 공유해 고의로 사고를 낸 다음 사건을 종결해주겠다면서 합의를 종용하기도 했다.

범행 과정에서 이들은 사전에 공범을 물색하면서 역할을 분담했고, 범행에 이용할 외제 승용차와 오토바이도 미리 준비했다. 이들은 갈취한 돈을 채무 탕감이나 생활비 등에 쓴 것으로 확인됐다.

지난해 3월 첩보를 입수한 경찰은 피의자들 영업장과 주거지 등을 압수수색, 계좌 분석 등으로 범행 경위를 파악해 베트남 등 외국에 체류하고 있는 주범까지 전원 검거했다.

경찰은 아들의 여죄 등을 조사한 뒤 검찰에 송치할 계획이다.

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