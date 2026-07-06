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본문 요약

러시아가 북대서양조약기구 정상회의를 앞두고 우크라이나 수도 키이우에 대한 미사일 폭격을 감행했다.

뉴욕타임스 등에 따르면, 6일 새벽 우크라이나 키이우에 러시아의 탄도미사일 공격이 쏟아져 최소 7명이 숨진 것으로 파악됐다.

NYT에 따르면 이번 공격은 지난 2일 러시아가 키이우를 공습한 뒤 일주일도 채 안 돼 이뤄진 두 번째 대규모 공습이다.

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러시아, 나토 정상회의 앞두고 키이우 공격···최소 7명 사망

입력 2026.07.06 13:58

  • 전현진 기자

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우크라이나 구조대원들이 6일(현지시간) 러시아의 공격으로 파괴된 키이우의 아파트에서 구조 활동을 펼치기도 있다. 로이터연합뉴스

우크라이나 구조대원들이 6일(현지시간) 러시아의 공격으로 파괴된 키이우의 아파트에서 구조 활동을 펼치기도 있다. 로이터연합뉴스

러시아가 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 앞두고 우크라이나 수도 키이우에 대한 미사일 폭격을 감행했다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면, 6일 새벽(현지시간) 우크라이나 키이우에 러시아의 탄도미사일 공격이 쏟아져 최소 7명이 숨진 것으로 파악됐다.

NYT에 따르면 이번 공격은 지난 2일 러시아가 키이우를 공습한 뒤 일주일도 채 안 돼 이뤄진 두 번째 대규모 공습이다. 당시 공격으로 키이우에서 31명이 숨지고 100명 이상이 다쳤다.

비탈리 클리치코 키이우 시장은 시민들에게 대피소에 머물 것을 촉구했고, 소방·구조대가 여러 화재 현장과 함께 주민들이 갇힌 아파트 건물 최소 1곳에 출동했다고 전했다. 키이우 도심 하늘은 검은 연기가 뒤덮었다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 공습 전 러시아가 “새로운 대규모 공격”을 준비하고 있다고 경고한 바 있다. 젤렌스키 대통령은 7일 튀르키예 앙카라에서 개막하는 나토 정상회의 참석을 위해 튀르키예 앙카라로 향할 예정이었다. 올해 나토 정상회의는 우크라이나 전쟁 대응 방안이 최대 의제가 될 전망이다.

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