공정위, ‘제주 기름값 담합’ 농협·주유소협회에 과징금 20억 부과

휘발유와 경유 등 경질유 가격을 담합했다는 의혹으로 제주농협과 서귀포농협에 20억원대의 과징금이 부과됐다. 제주주유소협회도 3000만원의 과징금을 부과받았다.

공정거래위원회는 다음 날 적용할 경질유 판매가격을 한국주유소협회 제주도지회(제주주유소협회)에 미리 넘기고, 가격 인상과 유지에 적극적으로 가담한 제주농협과 서귀포농협에 총 20억 2000만원의 과징금을 부과했다고 6일 밝혔다. 이들로부터 판매가격을 넘겨받아 소속 주유소들에 가격을 강요한 제주주유소협회에도 시정명령과 함께 3000만원의 과징금이 부과됐다.

제주주유소협회는 회원사는 2024년 말 기준 116개사로, 전체 제주 주유소의 60%가량을 차지한다. 제주농협은 3개, 서귀포농협은 2개 주유소를 각각 운영하고 있다.

공정위 조사 결과, 제주농협과 서귀포농협은 유가정보시스템인 ‘오피넷’에 다음 날 판매가격을 공개하기 전 제주주유소협회에 이를 미리 알린 것으로 드러났다. 나아가 협회와 합의해 경질유 가격을 통제했으며, 기준보다 싸게 파는 주유소를 확인해 협회에 통보하는 등 주유소들이 기준가격을 지키도록 압박했다.

제주주유소협회는 2022년 9월 19일부터 2024년 7월 10일까지 가격 경쟁을 막기 위해 농협이 제공한 판매가격을 기준가격으로 삼고, 카카오톡 단체대화방과 문자메시지 등을 통해 회원사에 이를 전달하며 준수를 요구했다.

특히, 제주주유소협회는 공정위 담합 조사가 시작되자 카카오톡 대신 전화 통화나 직접 방문을 통해서만 기준가격을 알리고, 이를 회원사에 삭제를 요청하거나 외부에 유출되지 않도록 요청했다.

이같은 담합으로 제주 지역 평균 휘발유 가격은 육지보다 리터당 최대 83원, 경유는 최대 150원 비쌌다. 등유는 최대 53원 높은 수준을 유지한 것으로 나타났다.

김현철 광주지방공정거래사무소장은 “제주도가 도서 지역이라 운송비 때문에 경질유 가격이 육지보다 비싸긴 하지만 이런 (담합) 행위가 없었다면 10∼60원 더 낮아졌을 것”이라고 설명했다.

공정위는 “국민 생활과 밀접한 경질유 시장에서 경쟁질서를 훼손하는 사업자단체에 대한 감시를 강화하고, 법 위반 사항 적발 시 엄정하게 조치하겠다”고 말했다.