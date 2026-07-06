새만금 농생명용지 17년 만에 첫 공공 연구기관 문 열어

국비 200억원 투입 간척지농업연구센터 개소 염도·배수 문제 해결할 영농기술 개발 본격화

새만금 농생명용지에 첫 공공 연구기관이 들어섰다. 2009년 농생명용지 조성 사업이 시작된 지 17년 만이다. 내부 개발 지연과 영농 기반 부족으로 활용이 더디다는 지적을 받아온 새만금 간척지 농업 개발도 전환점을 맞게 됐다.

농촌진흥청은 6일 새만금 농생명용지 5공구에 조성한 간척지농업연구센터를 개소했다고 밝혔다.

간척지농업연구센터는 2022년부터 올해까지 국비 200억원을 들여 건립됐다. 연구동과 부속시설 등 5개 동, 100㏊ 규모 시험연구 재배지를 갖춘 국가 연구기관으로, 새만금 농생명용지에 입주한 첫 공공기관이다.

총 9430㏊ 규모로 조성 중인 새만금 농생명용지는 국내 최대 규모 농업용 간척지 가운데 하나다. 하지만 높은 토양 염도와 불안정한 배수 여건, 영농기술 부족 등으로 농지 활용과 생산성 확보에 어려움을 겪어 왔다. 내부 개발 지연이 장기화하면서 농생명용지 활성화도 기대에 미치지 못했다는 평가를 받았다.

연구센터는 간척지 농업의 구조적 한계 해소에 연구 역량을 집중한다. 고염분·습해 환경에 적합한 재배기술 개발을 비롯해 토양 비옥도 개선, 수질 관리, 대면적 경작체계 구축, 물·양분 정밀관리 기술 연구를 수행한다. 연구 성과는 새만금을 비롯한 전국 간척지 농가에 보급된다.

기후변화에 따른 농업환경 변화를 분석해 지역별 맞춤형 재배기술을 개발하고 스마트농업 기술을 활용한 생산성 향상과 작업 효율화에도 나선다. 수출형 스마트팜 온실 기술 개발과 경관농업 기반 조성, 민·관 협력체계 구축도 주요 연구 과제다.

연구센터 개소로 새만금은 국가 식량안보와 첨단 농업기술을 실증하는 연구 거점을 확보하게 됐다. 센터는 품종 선발부터 재배기술 검증, 대규모 데이터 기반 생산성 분석까지 수행하며 한국형 간척지 농업 모델 구축의 핵심 기반 역할을 맡게 된다.

이원택 전북지사는 “연구센터에 축적되는 연구 성과를 농업인 교육과 기술 지원으로 연계해 간척지에서도 안정적인 영농이 가능하도록 하겠다”며 “농촌진흥청과 협력해 새만금을 K-정밀농업과 K-푸드 수출의 중심지로 육성하겠다”고 말했다.