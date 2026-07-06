중국 “태평양서 핵잠수함 전략미사일 시험 발사 성공”···일본 남부 태평양 해역에 떨어진 듯

중국이 6일 태평양 공해상에서 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 시험 발사했다.

중국 해군 전략핵잠수함이 6일(현지시간) 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.

통신에 따르면 이날 오전 12시1분 인민해방군 해군 소속 전략핵잠수함 1척이 태평양 공해 해역에 훈련용 모의탄두를 탑재한 SLBM 1발을 발사해 예정 해역에 정확히 낙하시키는 데 성공했다. 다만 이날 발사한 미사일의 제원과 구체적인 탄착 지점은 공개하지 않았다.

통신은 이번 시험 발사가 “중국의 연례 군사훈련의 정례 계획에 따라 진행됐으며 관련 국가에 사전 통보를 완료했고 국제법과 국제 관행에 부합하며 어떤 특정 국가와 목표도 겨냥하지 않는다”고 밝혔다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 이번 시험이 1982년 이후 중국의 첫 번째 잠수함 기반 미사일 시험이자 핵추진 잠수함에서 발사된 것으로 알려진 첫 시험이라고 보도했다. 다만 비공식적인 SLBM 시험 발사는 이후에도 몇 차례 진행된 것으로 알려졌다. 중국은 1982년 10월 산둥반도 인근 해역에서 소련제 골프급 잠수함을 이용한 SLBM JL-1 시험 발사에 처음 성공했다고 밝힌 바 있다.

SCMP는 일본과 호주 정부가 발사 전 중국 측으로부터 사전 통보를 받았다고 확인했다고 덧붙였다. AFP통신은 파푸아뉴기니와 뉴질랜드도 사전 통보를 받은 것으로 확인됐다고 전했다.

미사일이 낙하한 곳은 일본 간사이 지방 와카야마현 남쪽의 태평양 해상인 것으로 추정된다. 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 이날 “중국 국방부가 이날 오전 11시30분 주중 일본대사관에 탄도미사일 발사를 통보했다”며 “발사 예정 구역은 와카야마현 시오노미사키 남방 해역으로 설정됐다”고 보도했다.

닛케이에 따르면 일본 해상보안청은 지난 5일 중국 당국으로부터 일본의 배타적경제수역(EEZ)이 포함된 해역에 ‘우주쓰레기 낙하 구역’을 설정한다는 정보를 받았다. 그런데 중국 국방부는 이후 이 구역 설정이 탄도미사일 발사와 관련된 것이라고 별도로 설명했다.

닛케이는 “일본 정부는 중국의 탄도미사일 발사훈련이 일본 상공을 통과하는 등 일본 안전을 위협하지 않도록 재고를 강하게 요구했으며 중국의 군사활동 활발화에 대한 심각한 우려도 함께 전달했다”고 밝혔다.

이번에 미사일을 발사한 잠수함의 정확한 기종은 확인되지 않았다. SCMP는 중국의 주력 전략핵잠수함인 094형이 최소 6척 운용되고 있고 남중국해 인근 배치에 적합한 것으로 평가됐다고 전했다. 올해 초에는 095형이 포착된 바 있고, 현재 096형이 개발 중인 것으로 알려졌다. 094형은 JL-2 미사일과 JL-3 미사일을 발사할 수 있는 것으로 알려졌다. JL-3은 미국 본토를 타격할 수 있는 사거리를 가진 것으로 알려져 있다고 SCMP는 덧붙였다.