한여름 한라산 밤하늘의 낭만···야간 탐방 프로그램 운영

어승생악 정상에서 야경·별빛 감상 오는 24일부터 매주 금요일 모두 6회 연북정·조천진성 이달 중 야간 조명 설치

한여름 밤 제주 한라산의 정취를 만끽할 수 있는 야간 탐방 프로그램이 운영된다.

제주도 한라산국립공원은 오는 7월24일부터 8월28일까지 매주 금요일 어승생악 야간 특화 프로그램 ‘달빛 아래 별 하나 나 하나’를 운영한다고 6일 밝혔다.

야간 탐방 프로그램은 지난해 처음 진행돼 큰 호응을 얻었다. 참가자들은 인문학적 이야기를 나누며 어승생악 정상에서 한라산의 신비로운 자연경관을 감상할 수 있다.

도 관계자는 “어승생악 정상에서 제주시 야경과 밤바다를 감상할 수 있다”면서 “여름철 별자리와 남극 노인성에 얽힌 이야기를 들으며 한라산 밤하늘의 낭만을 느낄 수 있다”고 말했다.

프로그램 운영 시간은 오후 7시부터 9시30분까지 진행된다. 참가 신청은 한라산국립공원 홈페이지에서 회차별로 선착순 20명을 받는다. 신청은 각 회차가 운영되는 주의 월요일부터 가능하다.

김형은 세계유산본부장은 “많은 탐방객에게 참여 기회를 제공하기 위해 1인당 1회만 신청할 수 있다”면서 “이번 특별프로그램을 통해 탐방객들이 어승생악 정상에서 여름밤의 정취를 만끽하며 소중한 추억을 만들기를 바란다”고 말했다.

한편 도 세계유산본부는 도 지정 문화유산인 연북정과 조천진성 주변에 야간경관 조명을 설치하는 ‘연북정·조천진성 야간경관 개선사업’을 이달 중 마무리한다.

조명 설치가 완료되면 연북정과 조천진성의 역사·문화적 가치와 경관을 함께 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

조선시대 연북정과 조천진성이 자리한 조천포는 화북진성이 있는 화북포와 함께 조선시대 제주와 육지를 연결하던 요충지였다. 제주마와 감귤, 전복 같은 진상품이 이곳을 거쳐 육지로 나갔고, 육지에서 내려오는 목사와 관리들도 이곳을 지나 부임했다.