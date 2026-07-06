유동균 “마포순환열차 폐지 검토···효도밥상 계속 이어간다”

“구청장 바뀌었다고 좋은 정책 없애면 안 돼” 마포대로·삼개로에 심은 소나무 이전도 검토

‘민선7기’에 이어 ‘민선 9기’ 임기를 시작한 유동균 서울 마포구청장이 마포순환열차 폐지를 검토하겠다고 6일 밝혔다. 마포구의 대표 복지사업으로 자리잡은 ‘효도밥상’은 예산 구조를 안정적으로 개편해 더 정착시킨다는 목표를 제시했다.

유 구청장은 이날 마포구청 시청각실에서 기자설명회를 열고 향후 4년간의 구정 운영 비전과 주요 공약을 발표했다.

유 구청장은 “마포순환열차는 현재 빈차로 운행하는 경우가 많아 계속 운행하는 게 맞는지를 검토하고 있다”며 “다만 (대부분) 빈 차로 운행하더라도 이와 연관된 구민들의 불편이 있을 수 있기 때문에 신중하게 검토하고 계속 운행 여부를 결정하겠다”고 말했다.

마포순환열차는 전임 구청장 시절 마포구의 주요 관광 명소와 11대 골목 상권을 연결하는 목적으로 만들어진 관광 전용 시티투어 전기버스다. 하지만 평일에는 이용객이 거의 없어 예산낭비라는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다. 유 구청장은 후보 시절 순환버스를 정리하는 대신 고교 통학버스나 파크 골프장 셔틀버스 등 주민들이 실질적으로 원하는 교통 서비스로 전환하는 방안을 제시한 바 있다.

유 구청장은 ‘효도밥상’ 존치도 명확히 했다. 그는 “좋은 정책은 구청장이 바뀌었다고 없애는 것이 아니라 더 나아지도록 이어 가야 한다”며 대신 현재의 효도밥상 예산 구조를 좀 더 안정적으로 개편하겠다고 밝혔다. 당초 효도밥상은 마포구 관내 기업에서 받은 기부금으로 운영하도록 설계했지만 이용 인원이 점차 늘어나면서 현재 구 예산이 상당 부분 들어가고 있는 상황이다.

유 구청장은 현재 서울시가 추진하고 있는 마포구 광역자원순환시설 현대화 추진과 관련해서는 “현대화 자체는 필요하다”는 입장을 내비쳤다. 다만 “서울시가 마포구와의 소송에서 패소한 뒤 ‘소각장 현대화 시설’ 발표를 한 만큼 이 발표 안에 어떠한 저의도 숨어 있으면 안 된다”고 말했다. 이어 “현대화 사업은 현대화만 해야지 슬그머니 다른 걸 끼워 넣거나 마포구민의 생활에 영향을 미치는 내용이 들어가 있으면 (서울시는) 저항에 부딪힐 것이다. 추진도 못하고 발목 잡힐 것”이라고 경고했다.

유 구청장은 전임 구청장 시절 논란을 빚었던 마포대로와 삼개로 일대 소나무 식재와 관련해서는 이날 공식적인 언급을 하지는 않았다. 다만 마포구는 주민 공론화 등을 통해 현재 살아남은 소나무는 다른 곳으로 옮겨 심고, 주민이 원하는 수종의 나무를 새로 심는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

박강수 전 마포구청장은 지난해 5~6월 마포대로와 삼개로 일대에 있던 플라타너스와 은행나무를 모두 베어내고 그 자리에 소나무를 심었다. 하지만 삼개로 일대에 식재한 소나무 54그루 중 25그루는 심은지 1~3달만에 고사했다.