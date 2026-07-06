산불현장에 대형 진화용 드론 투입 실증한다···규제샌드박스 선정

산림청 “헬기 도착 전 골든타임·야간 공백 해소”

산림청이 대형 군집드론을 산불 진화에 활용하기 위한 연구개발과 실증에 나선다.

산림청은 ‘대형산불 초기 긴급 대응을 위한 군집드론 운용 실증’ 과제가 국무조정실이 주관하는 ‘2026년 상반기 기획형 규제 샌드박스 2차 과제’에 선정됐다고 6일 밝혔다.

규제 샌드박스 지정으로 산림청은 그동안 법적 규제에 묶여 연구 수준에 머물러 있던 군집드론 기술을 실제 산불 현장과 동일한 환경에서 검증할 수 있게 됐다.

산림청은 지난해 영남지역 대형산불을 계기로 ‘군집드론 개발·운영 기술 연구’를 추진해 왔다. 열화상 카메라와 인공지능(AI)을 활용해 산불을 조기 발견하는 ‘감시드론’과 불길 확산을 탐지·예측하는 ‘분석드론’, 100㎏급 진화약제를 에어로졸 기술로 살포하는 ‘진화드론’을 단계별로 운용하는 시스템을 갖추는 것이 연구의 핵심이다.

그러나 약제를 포함해 무게가 400㎏에 육박하는 대형 진화용 드론은 항공안전법 상 무인항공기로 분류돼 비행 7일 전 사전 허가와 야간비행 금지, 비가시권 비행 금지 등의 엄격한 규제를 적용받기 때문에 강풍이나 난기류, 연기 등이 있는 실제 산불 현장 돌발 변수를 반영한 실증이 불가능한 상태였다.

샌드박스 지정으로 이런 규제 문제가 해소되면서 산림청은 실제 재난 환경과 같은 실전형 시험대에서 첨단 드론 기술의 현장 적용 가능성을 확인할 수 있는 길이 열렸다. 기획형 규제 샌드박스는 개선이 필요하지만 즉각적으로 혁신하기 어려운 규제에 대해 정부가 선제적인 실증을 통해 개선안을 만드는 제도다.

박은식 산림청장은 “군집드론 운용 실증은 대형산불 발생 시 진화헬기 도착 전 30분의 골든타임과 헬기 투입 제약이 있는 야간 시간대 진화 공백을 첨단 드론으로 메우기 위한 것”이라며 “규제 샌드박스를 발판 삼아 첨단 군집드론 기술을 검증하고, 산불 대응체계를 한 단계 도약시키겠다”고 말했다.