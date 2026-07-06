창간 80주년 경향신문

산불현장에 대형 진화용 드론 투입 실증한다···규제샌드박스 선정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

산불현장에 대형 진화용 드론 투입 실증한다···규제샌드박스 선정

입력 2026.07.06 14:54

구글 선호 매체로 추가

산림청 “헬기 도착 전 골든타임·야간 공백 해소”

산불 진화용 대형 드론. 산림청 제공

산불 진화용 대형 드론. 산림청 제공

산림청이 대형 군집드론을 산불 진화에 활용하기 위한 연구개발과 실증에 나선다.

산림청은 ‘대형산불 초기 긴급 대응을 위한 군집드론 운용 실증’ 과제가 국무조정실이 주관하는 ‘2026년 상반기 기획형 규제 샌드박스 2차 과제’에 선정됐다고 6일 밝혔다.

규제 샌드박스 지정으로 산림청은 그동안 법적 규제에 묶여 연구 수준에 머물러 있던 군집드론 기술을 실제 산불 현장과 동일한 환경에서 검증할 수 있게 됐다.

산림청은 지난해 영남지역 대형산불을 계기로 ‘군집드론 개발·운영 기술 연구’를 추진해 왔다. 열화상 카메라와 인공지능(AI)을 활용해 산불을 조기 발견하는 ‘감시드론’과 불길 확산을 탐지·예측하는 ‘분석드론’, 100㎏급 진화약제를 에어로졸 기술로 살포하는 ‘진화드론’을 단계별로 운용하는 시스템을 갖추는 것이 연구의 핵심이다.

그러나 약제를 포함해 무게가 400㎏에 육박하는 대형 진화용 드론은 항공안전법 상 무인항공기로 분류돼 비행 7일 전 사전 허가와 야간비행 금지, 비가시권 비행 금지 등의 엄격한 규제를 적용받기 때문에 강풍이나 난기류, 연기 등이 있는 실제 산불 현장 돌발 변수를 반영한 실증이 불가능한 상태였다.

샌드박스 지정으로 이런 규제 문제가 해소되면서 산림청은 실제 재난 환경과 같은 실전형 시험대에서 첨단 드론 기술의 현장 적용 가능성을 확인할 수 있는 길이 열렸다. 기획형 규제 샌드박스는 개선이 필요하지만 즉각적으로 혁신하기 어려운 규제에 대해 정부가 선제적인 실증을 통해 개선안을 만드는 제도다.

박은식 산림청장은 “군집드론 운용 실증은 대형산불 발생 시 진화헬기 도착 전 30분의 골든타임과 헬기 투입 제약이 있는 야간 시간대 진화 공백을 첨단 드론으로 메우기 위한 것”이라며 “규제 샌드박스를 발판 삼아 첨단 군집드론 기술을 검증하고, 산불 대응체계를 한 단계 도약시키겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글