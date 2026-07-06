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강원도, 동해시·GS와 ‘AI 데이터센터’ 조성 업무협약···신속한 행정지원으로 사업 추진 본격화

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본문 요약

강원도는 6일 도청 본관 2층 소회의실에서 동해시, GS와 '동해 AI 데이터센터 조성 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 정부의 인공지능 산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전 정책에 맞춰 동해 북평제2일반산업단지에 AI 데이터센터 캠퍼스를 조성하고, AI 인프라 산업 육성을 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

'동해 AI 데이터센터 캠퍼스'는 동해시 북평제2일반산업단지 내 약 23만여㎡에 2028년까지 1.2GW 규모로 구축된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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강원도, 동해시·GS와 ‘AI 데이터센터’ 조성 업무협약···신속한 행정지원으로 사업 추진 본격화

입력 2026.07.06 15:04

  • 최승현 기자

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우상호 강원도지사(가운데)가 6일 강원도청 본관 2층 소회의실에서 동해시, (주) GS 와 ‘동해 AI 데이터센터 캠퍼스’ 조성 관련 업무 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

우상호 강원도지사(가운데)가 6일 강원도청 본관 2층 소회의실에서 동해시, (주) GS 와 ‘동해 AI 데이터센터 캠퍼스’ 조성 관련 업무 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 강원도 제공

강원도는 6일 도청 본관 2층 소회의실에서 동해시, GS와 ‘동해 AI 데이터센터 조성 업무협약’을 체결했다.

이날 협약식에는 우상호 강원도지사를 비롯해 이정학 동해시장, 홍순기 GS 부회장, 황병소 GS E&R 대표이사, 도현수 GS AI 인프라 대표이사, 이철휴 한국전력 강원본부장 등이 참석했다.

이번 협약은 정부의 인공지능 산업 경쟁력 강화와 지역 균형 발전 정책에 맞춰 동해 북평제2일반산업단지에 AI 데이터센터 캠퍼스를 조성하고, AI 인프라 산업 육성을 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

‘동해 AI 데이터센터 캠퍼스’는 동해시 북평제2일반산업단지 내 약 23만여㎡(7만 평 부지)에 2028년까지 1.2GW(기가와트) 규모로 구축된다.

이후 오는 2029년까지 추가로 1.2GW 규모를 확장해 총 2.4GW급으로 조성할 예정이다.

이번 사업은 GS가 보유한 발전 인프라와 북평제2일반산업단지의 입지 여건을 기반으로 추진된다.

강원도는 인허가 패스트트랙과 전력·용수 등 기반시설 지원을 통해 이번 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 할 방침이다.

우상호 강원도지사는 “AI 데이터센터는 인공지능 산업의 핵심 인프라이자 미래 산업 경쟁력을 이끄는 성장 기반”이라며 “기업이 투자에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

우 지사는 이어 “AI 기업과 연관 산업이 함께 성장하는 산업 생태계를 조성해 강원도를 AI 산업의 중심지로 육성해 나가겠다”고 말했다.

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