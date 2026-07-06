충북지사 교체로 달라진 ‘오송참사’를 대하는 자세···추모비 건립도 속도 낸다

충북도·11개 시·군 전체 추모기간 운영 참사 3주기 당일엔 충북도청서 추모행사 열어 민주당 도지사·도의원 바뀌며 달라진 분위기

30명의 사상자가 발생했지만 그동안 외면받았던 오송 지하차도 참사를 추모하는 태도가 3년 만에 달라졌다. 충북도는 오는 15일 참사 3주기를 앞두고 6일부터 열흘간 ‘추모 주간’을 운영한다고 이날 밝혔다. 그간 파행을 거듭했던 추모비 건립 사업도 속도를 내고 있다.

신용한 충북지사와 이장섭 청주시장은 추모 첫날인 이날 간부 공무원들과 함께 청주시청 임시 청사에 마련된 시민 분향소를 찾아 헌화와 묵념으로 희생자들의 넋을 기렸다. 충북도·청주시 전 직원은 이 기간 동안 검은 리본을 착용하고, 각종 회의나 행사 시작 전 묵념을 진행한다. 음주를 동반한 회식 등을 자제하는 등 추모 분위기를 이어간다.

이 같은 추모는 참사 3년 만에 처음이다. 지난해에는 청주시에서만 추모 기간을 운영했지만 올해는 도내 11개 시·군 전체는 물론 산하기관, 유관 기관, 민간 단체에도 자발적인 동참을 안내하며 추모 분위기를 전역으로 확대했다.

참사 3주기 당일인 15일에는 충북도청 대회의실에서 공식 추모 행사도 연다. 오송참사 추모 행사가 도청 내부에서 열리는 것은 처음이다. 행정안전부와 충북도, 청주시 등이 유가족·생존자협의회 및 시민대책위원회와 공동 주관하는 이 행사는 ‘오송의 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일’을 주제로 치러진다.

오송 방면으로 운행하는 747 시내버스 외부에도 행정안전부, 충북도, 청주시 공동명의로 추모 현수막 광고가 부착된다. 오송참사 당시 747번 시내버스에서 가장 많은 희생자가 발생했다.

추모 조형물 설치 사업도 속도를 내고 있다. 김영환 전 충북도지사 재임 당시 국민의힘 의원들이 대다수였던 충북도의회가 제동을 걸면서 추모 조형물 설치 사업 예산이 전액 삭감되기도 했다.

하지만 민선 9기 출범과 함께 단체장뿐만 아니라 도의회의 정치 지형도 바뀌면서 분위기는 달라졌다. 충북도의회는 현재 민주당이 대다수 의석을 차지하고 있다. 민주당 소속 초선 도의원 당선인 17명은 지난달 16일 성명을 내고 “오송참사의 아픔을 위로하고 기억하기 위한 도내 추모 공간 마련을 적극 추진하겠다”고 밝히기도 했다.

이상식 충북도의회 의장은 “지자체와 유족 간 협의를 통해 정해지는 사안에 대해 도의회는 적극적으로 동의할 생각”이라며 “도의원들 대부분 세부 사안이 정해져 예산이 필요해지면 오는 9월 추가경정예산(추경)안에 반영해 신속히 처리하자는 데 뜻을 모았다”고 말했다.

김혜란 충북참여자치시민연대 사무처장은 “지방정부 권력까지 교체되면서 오송 참사를 대하는 태도가 확연히 달라졌다”며 “과거 단체장들은 공식적인 사과조차 없었지만, 현재는 지자체장들이 유가족과 소통하고 사과 의향까지 밝히고 있다. 변화를 크게 체감하고 있다”고 말했다.

오송참사는 2023년 7월 15일 충북 청주시 오송읍 궁평2지하차도 인근 미호강 제방이 터지면서 유입된 물로 지하차도를 지나던 시내버스 등 차량 17대가 침수돼 14명이 숨지고 16명이 다친 사고다.