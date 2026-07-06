참여연대, 이병태 사퇴 촉구 “혐오와 차별은 ‘표현의 자유’ 아냐···대통령실 책임져야”

참여연대가 5·18민주화운동에 대한 역사 왜곡과 혐오표현은 ‘표현의 자유’ 대상이 아니라며 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장을 향해 사퇴를 촉구했다.

참여연대는 6일 논평을 내고 “공동체의 역사와 민주주의의 가치를 지켜야 할 책무를 지닌 고위공직자가 표현의 자유를 내세워 혐오와 차별을 정당화하는 것은 더욱 용납될 수 없다”며 “이병태 부위원장은 즉각 사퇴해야 한다”고 밝혔다.

앞서 이 부위원장은 최근 배재고 사태와 관련해 SNS를 통해 “5·18이 성역이 됐다”, “북한의 모습”이라고 말했다. 논란이 커지자 그는 “내 의견의 핵심은 ‘표현의 자유’다. 이는 인간의 보편적 기본권 중에 하나”라며 “표현의 자유는 다수가 동의하지 않는 생각을 처벌의 두려움 없이 말할 수 있는 기본권”이라고 주장했다.

이에 참여연대는 “표현의 자유는 민주주의 핵심 권리이지만, 다른 사람의 권리를 침해하거나 공동체의 가치를 훼손하는 것까지 용인하는 등 무제한적인 권리가 아니다”라며 “특히 5·18민주화운동의 역사적 의미를 부정하거나 왜곡하고, 희생자와 피해자에 대한 혐오와 조롱을 정당화하는 것은 표현의 자유의 보호 대상이 될 수 없다”고 했다. 그러면서 “표현의 자유는 민주사회에서 보장되야할 중요한 기본권이지만, 사회적 영향력이 큰 고위공직자가 국가폭력의 역사를 왜곡하거나 민주화운동의 희생자와 피해자를 조롱하고 희화화하는 행위를 용인해주는 권리가 아니다”고 했다.

참여연대는 또 “이번 사안은 대통령실의 경고만으로 마무리할 문제가 아니다”라며 “법에 따라 임기가 보장되는 직이라 하더라도 사회적으로 용인될 수 없는 엄중한 사태를 저지른 책임을 분명히 물어야 한다”고 주장했다. 이어 “우리 사회가 민주주의와 인권의 역사로 합의해 온 5·18민주화운동의 의미를 부정하거나 훼손하는 인사가 사회통합이라는 이름으로 계속 중용된다면, 현 정부가 지향하는 가치와 철학 역시 국민의 신뢰를 얻기 어려울 것”이라며 “대통령실은 이번 사안의 엄중함을 깊이 인식하고, 잘못된 인사에 대한 분명한 책임을 져야 한다”고 했다.