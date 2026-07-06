‘위험도 분류’ ‘최고 등급 관리’ ‘스마트워치’에도 성남 스토킹 살인 못 막아···또 드러낸 피해자 보호 체계 한계

국가의 보호를 받던 스토킹 피해자가 숨지는 사건이 또 발생했다. 스토킹 피해자 보호조치 한계를 여실히 드러낸 것으로, 가해자 행동을 제재하는 방식으로 안전 체계를 바꿔야 한다는 지적이 나온다.

경기남부경찰청은 6일 정례간담회에서 전날 성남 중원구 상대원동 길거리에서 발생한 스토킹 살해사건 피의자 A씨와 관련해 “3단계 위험도 분류 체계상 고위험으로 분류되지 않았던 피의자”라고 밝혔다.

A씨는 3단계(고·중·저위험)로 나뉘는 경찰 스토킹 위험성 평가에서 ‘저위험’으로 분류돼 왔던 것으로 파악됐다. 경찰은 지난 3월 ‘남양주 스토킹 살인사건’ 이후 일종의 내부 지침을 마련해 스토킹 가해자들 위험성을 평가해 관리하고 있다. 고위험 가해자의 경우 구속 등 신병처리를 적극적으로 검토한다.

경찰은 A씨를 저위험으로 분류했던 이유로 “(피해자와)물리적 충돌이 없었고, 사건 접수 이후 피해자에게 연락을 하지 않았던 점, 비슷한 전과가 없던 점, 자진 출석해서 조사받고 대체적으로 범행을 인정하고 있는 점 등이 당시 반영된 것 같다”고 밝혔다.

50대 남성인 A씨는 지난 5일 60대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. A씨와 B씨는 옛 연인 관계로, B씨는 지난달 8일 경찰에 “전 남자친구가 못살게 한다”며 교제폭력 신고를 했다. 경찰에 따르면 물리적인 폭력은 발생하지 않았고 B씨가 처벌을 원치 않아 사건은 현장에서 종결됐다.

그러나 A씨는 이후 B씨에게 수차례 문자를 보내거나 전화를 걸어 경찰의 교제폭력 경고장 발송에 항의한 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨를 설득해 A씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 고소하도록 했다.

또 ‘B등급’으로 분류되던 B씨 보호 등급을 최고 등급인 ‘A등급’으로 상향하는 한편 스마트워치를 지급했다. A등급은 교제폭력·스토킹 피해자 가운데 재범 우려가 높다고 판단되는 피해자를 집중 관리하는 단계로 경찰은 피해자를 상시 모니터링한다.

경찰은 고소 당일 A씨에게 긴급응급조치로 접근금지와 연락금지를 통보했다. 또 법원에 잠정조치 1~3호(서면고지, 접근금지, 연락금지)를 신청해 받아냈다.

다만 잠정조치 중 위치추적 전자장치를 부착하는 3의2호, 최대 1개월간 유치장 또는 구치소에 구금할 수 있는 4호는 신청하지 않았다. 경찰 관계자는 “당시 접수된 신고는 1건이었고 직접적인 폭행이나 접근 행위가 없었다”며 “피의자 조사를 할 당시에도 잘못을 인정하고 다시는 연락하지 않겠다고 하는 등의 진술이 있었다”고 설명했다.

A씨 범행 당일 B씨는 스마트워치로 긴급 신고했고, 경찰은 3분만에 현장에 출동했지만 범행을 막지는 못했다. 병원으로 옮겨진 B씨는 끝내 숨졌다. 결국 스마트워치 지급과 접근금지 명령, 피해자 보호 등급 지정, 가해자 위험성 평가 등 스토킹 피해자를 보호하려는 조치가 다각적으로 이뤄졌음에도 참변을 막지 못한 것이다.

국가 보호를 받던 스토킹 피해자가 숨지는 사건은 반복되고 있다. 지난해 5월 경기 화성과 7월 의정부부터 남양주 사건까지 스마트워치를 지급받은 스토킹 피해자들이 잇따라 살해당했다.

이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “가해자 중심으로 생각하고 판단하기 때문에 발생하는 문제다. 가해자를 막으면 되는데 왜 피해자보고 피하라고 하느냐”며 “피해자에게 아무리 피하라고 해봤자 피할 수 없다. 이번 사건에서 명확하게 입증됐다”고 했다.

이 교수는 “가해자를 상대로 위치추적 장치를 적극적으로 부착하는 등의 조치를 통해 애당초 접근을 차단해야 한다”며 “이제는 사법 제도의 패러다임도 가해자가 아니라 피해자 중심으로 바뀌어야 한다”고 덧붙였다.

A씨는 범행 직후 자해를 해 병원으로 이송된 상태다. 경찰은 A씨가 의식을 회복하는 대로 정확한 사건 경위를 파악할 방침이다. 경찰 관계자는 “사건 당일 피해자의 행적 조사와 당사자 조사 등을 통해 계획범죄인지 여부 등을 확인할 계획”이라고 밝혔다.