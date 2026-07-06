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오늘의 인사-과학기술정보통신부 외

입력 2026.07.06 16:13

수정 2026.07.06 17:25

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■헌법재판소 ◇실장(1급) 보임 △심판지원실장 김소연

■과학기술정보통신부 ◇과장급 전보 △중앙전파관리소 전파관제과장 신재성

■산업연구원 ◇실장 보직 및 전보 △전략산업분석실장 황경인 △대외협력실장 이상원

■한국전자통신연구원(ETRI) ◇직할부서장 △피지컬AI연구소장 유원필 △입체통신연구소장 이문식 △ADX융합연구소장 박준희 △수도권연구본부장 이규성 △감사부장 서태철 △대외협력부장 민문홍◇부장·단장 △경영전략부장 신현웅 △전략연구기획단장 연승준 △기술사업화부장 박웅 △기업성장지원부장 김서균 △운영관리부장 김학수 △인적자원부장 변성윤 △재무관리부장 김경석 ◇센터장 △전략기획1센터장 김성민 △전략기획2센터장 최윤호 △방위산업연구팀장 심순형 △홍보팀장 김기호 △출판자료팀장 이지민

■서울신문 △산업부 전문기자 유용하 △디지털금융부 차장 박소연 △국제부 차장 최재헌

■뉴데일리 △제약·사업본부장 이훈노

■CEO스코어데일리 ◇편집국 차장 승진 △산업2부 박주선 △금융증권부 박예슬 △거버넌스팀 김윤선 ◇데이터연구소 책임연구원 승진 △김성춘 서다혜 ◇경영지원실 과장 승진 △최의현

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