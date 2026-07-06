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제주 지역화폐 ‘탐나는전’ 10% 캐시백 이달 중 중단···예산 소진

입력 2026.07.06 16:14

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8월 재개 추진··· 이용 급증에 예산 조기 소진

제주 지역화폐 탐나는전 카드. 제주도 제공

제주 지역화폐 탐나는전 카드. 제주도 제공

제주 지역화폐 ‘탐나는전’으로 결제할 때 받던 10% 캐시백 적립 혜택이 이달 중 일시 중단된다.

제주도는 지역화폐 이용 급증으로 올해 확보한 예산 425억원이 예상보다 빠르게 소진됨에 따라 7월 중 10% 캐시백 적립 혜택을 중단할 예정이라고 6일 밝혔다. 제2회 추가경정예산에 인센티브 예산을 반영해 8월 중 적립이 재개될 수 있도록 조치한다는 방침이다.

탐나는전 캐시백 적립은 연매출 10억원 이하 소상공인 가맹점에서 결제할 경우 월 70만원 한도 내에서 결제액의 10%를 포인트로 쌓아주는 혜택이다. 적립된 포인트는 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.

도는 캐시백 적립 혜택에 대한 도민들의 호응이 높았던 데다 지역화폐 기능도 보강되면서 이용실적이 크게 증가한 것으로 보고 있다.

특히 설 연휴가 있던 2월 한 달간 소비 진작을 위해 캐시백 적립률을 20%로 한시적으로 상향하면서 이용객이 대거 몰렸다. 이어 탐나는전 학생증과 K-패스 카드를 출시하고 선물하기·비대면 결제·법인 구매 기능 등을 새로 도입하면서 이용 수요가 더 늘었다.

실제 앱 가입자는 1월 19만7879명에서 6월 45만8714명으로 5개월 만에 2.3배로 증가했다.

도는 캐시백 중단에 따른 도민 불편을 최소화하기 위해 구체적인 종료 시점을 탐나는전 앱 팝업 창과 푸시 알림을 통해 사전에 미리 공지할 계획이다.

강애숙 도 경제활력국장은 “도민이 체감해온 혜택인 만큼 8월 중 적립을 다시 시작할 수 있도록 예산 확보에 최선을 다하겠다”며 “중단 기간에도 앱을 통해 종료 시점을 미리 안내해 불편을 줄이겠다”고 말했다.

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