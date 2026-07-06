미·유럽 분열 커진 나토, 정상회의 개막···나토 향방 어떻게 논의될까

북대서양조약기구(나토) 연례 정상회의가 7일(현지시간)부터 이틀간 튀르키예 수도 앙카라에서 열린다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 나토 탈퇴 가능성 등을 거론하며 회원국들과 신뢰에 균열을 내고 있는 가운데 이번 정상회의에서 나토의 향후 방향성이 어떻게 논의될 것인지 주목된다.

이번 나토 정상회의는 미국의 그린란드 병합 추진과 대이란전쟁 등으로 미국과 나토 회원국들의 갈등이 극에 달한 시점에서 이뤄지게 됐다. 트럼프 대통령은 나토 회원국들이 국방비를 충분히 분담하지 않고 미국에 의존한다며 이들 국가를 비난해왔다.

미국과 나토의 갈등이 본격적으로 드러난 것은 트럼프 대통령이 군사력을 동원해서라도 그린란드를 병합하겠다는 야망을 드러낸 지난 1월부터다. 당시 미국의 강제 병합 가능성을 우려한 일부 나토 회원국은 그린란드에 병력을 파견하면서 긴장이 고조됐다. 지난 2월28일 대이란 전쟁이 발발한 후 나토 회원국들과 트럼프 행정부의 충돌은 더욱 거세졌다. 트럼프 대통령은 이란을 공습한 후 나토 가입국을 포함한 동맹국들에 군함 파견과 미군의 기지 사용 등 전쟁 동참을 요청했으나 대부분의 국가는 이를 거부했다. 이에 트럼프 대통령은 나토를 탈퇴하고 유럽에 주둔한 미군을 철수하겠다며 압박 수위를 높였다.

나토 정상들은 이번 회의에서 한발 물러서 갈등을 일정 부분 봉합하고 나토의 결속을 강조할 것으로 보인다. 앞서 로이터 통신은 이번 정상회의에서 공동선언문을 통해 ‘유럽 또는 북미에서 한 회원국이 공격받으면 모든 회원국에 대한 공격으로 간주한다’는 나토 상호방위 조항 제5조를 재확인할 예정이라고 보도했다.

나토 회원국들은 트럼프 대통령의 압력에 따라 국방비 지출을 늘려왔다. 이번 회의에서 트럼프 행정부에 이러한 노력을 강조할 것으로 보인다. 매슈 휘터커 나토 주재 미국 대사는 나토 정상회의에서 유럽 동맹국들의 국방비 증액 약속 이행을 점검할 계획이라고 5일 밝히기도 했다. 나토 32개국은 지난해 2035년까지 국방비를 국내총생산(GDP)의 5%로 증액하기로 합의했다. 지난해 기준 미국을 제외한 나토 회원국들의 국방 지출은 전년 대비 20% 증가한 5740억달러(약 836조7500억원)에 이른다.

싱크탱크 독일마셜기금의 대서양 안보 전문가인 클라우디아 메이저는 “우려를 품은 각국 지도자들은 (나토) 동맹이 여전히 견고하다는 메시지를 전달하려 한다”며 “트럼프 대통령을 달래고 나토의 필요성을 설득하기 위해 노력할 것”이라고 독일 공영방송 도이치벨레에 말했다.

한편 미국에 대한 의존을 낮추고 국가 방위에 있어 자체적인 안보 역량을 강화해야 한다는 공감대도 논의될 것이라는 관측도 나온다. AFP통신은 “나토 내부에서 미국의 역할 축소는 불가피하며 이는 트럼프 대통령의 퇴임 이후에도 계속될 것이라는 인식이 확산하고 있다”고 전했다.

이란·우크라이나 문제도 이번 정상회담에서 주요한 의제로 다뤄질 것으로 보인다. 현재 진행 중인 미국과 이란의 종전 후속협상과 관련, 호르무즈 해협을 둘러싼 해양 안보에서의 유럽 국가들의 기여 방안 등이 논의될 수 있다고 외신들은 짚었다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 8일 앙카라에서 트럼프 대통령과 양자 회담을 가질 예정이다.