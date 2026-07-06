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본문 요약

서울 도봉구가 7월 1일부터 전국 최초로 '토지거래계약 허가증 전자우편 교부 서비스'를 시작했다고 6일 밝혔다.

올해 상반기 도봉구에 접수된 토지거래허가 신청은 1791건으로, 허가증 수령을 위해 구청을 방문하는 사회적 비용도 함께 아낄 수 있다.

도봉구는 전자우편 교부 서비스를 전국으로 확대하고, '허가증의 전자적 교부' 법제화를 위해 현재 상급 기관에 법령 개정을 건의한 상태다.

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도봉구, 전국 최초 ‘토지거래허가증 전자우편 교부’ 실시

입력 2026.07.06 16:24

  • 류인하 기자

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일러스트|AI IMAGE

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서울 도봉구가 7월 1일부터 전국 최초로 ‘토지거래계약 허가증 전자우편 교부 서비스’를 시작했다고 6일 밝혔다.

신청인이 토지거래계약 허가증을 전자우편으로 교부 처리하는 데 동의만 하면 구에서 허가증을 암호화된 전자우편으로 전송하는 방식이다. 신청인은 허가증을 받기 위해 구청을 방문해야 하는 수고로움을 덜 수 있다.

올해 상반기 도봉구에 접수된 토지거래허가 신청은 1791건으로, 허가증 수령을 위해 구청을 방문하는 사회적 비용도 함께 아낄 수 있다.

도봉구는 전자우편 교부 서비스를 전국으로 확대하고, ‘허가증의 전자적 교부’ 법제화를 위해 현재 상급 기관에 법령 개정을 건의한 상태다.

김동욱 도봉구청장은 “이번 토지거래허가증 전자 발급은 행정 절차의 관행을 깨고 구민의 편의를 극대화한 적극 행정의 모범 사례”라며 “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 민원 행정 서비스를 발굴·추진해 나가겠다”고 말했다.

한편 도봉구는 올해 4월부터 토지거래허가 신청 법정 처리 기간을 15일에서 5일로 단축했다. 또 허가 접수가 집중되는 월요일과 화요일에는 실무 경험이 풍부한 팀장 1명이 ‘민원안내 도우미’로 활동한다.

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