[속보]경찰, ‘장윤기 부실 수사’ 특별수사팀 편성…국가수사본부가 주도

경찰이 광주 고등학생 살인사건 부실 수사 의혹과 관련해 경찰청 주도의 특별수사팀을 꾸리겠다고 6일 밝혔다. 의혹 연관성이 거론되는 광주경찰청 지휘부를 수사에서 배제하며 수사팀 규모를 확대한 것이다. 수사 공정성 논란에 거리를 두며 수사 의지를 강조하는 조처로 해석된다.

경찰청 국가수사본부는 이날 오후 언론 공지를 통해 “광주 여고생 살인사건’ 수사 과정에 제기된 각종 의혹 등을 철저히 밝히기 위해 오늘 광주경찰청에 구성된 ‘수사전담팀’을 ‘광주광산서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀’으로 확대 편성하도록 지시했다”고 밝혔다.

특별수사팀장에는 홍장득 경찰청 수사인권담당관(총경)이 임명됐다. 국가수사본부는 “본청(경찰청) 중대범죄수사과 팀장 및 수사관 6명을 추가 투입해 총 27명 규모로 특별수사팀을 편성할 예정”이라고 했다.

국가수사본부는 “특별수사팀은 광주청 지휘 라인을 배제해 독립적으로 공정하게 수사한 후 최종 수사 결과만 국가수사본부장에게 보고할 예정”이라며 “언론 보도된 의혹을 포함해 수사 과정 전반에 대해 한 점 의혹이 없도록 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.

앞서 이날 오전 광주경찰청은 국가수사본부 지휘에 따라 살인사건 피고인 장윤기를 수사한 광주 광산경찰서 형사과 A경감을 긴급체포했다. 경찰청이 지난 2일 장윤기 부친인 장모 경감의 증거인멸 의혹 등에 대해 감찰에 착수한 이후 수사팀의 부실 수사 논란이 커지자 본격적인 강제수사에 착수한 것이다.

홍석기 국가수사본부장은 이날 오전 정례 기자간담회에서 “수사 관여 라인을 배제하고 반부패수사대 쪽으로 수사팀을 꾸려 엄정 수사하도록 (광주청을) 지휘했다”고 밝힌 바 있다. 그는 장윤기 사건 수사를 지휘한 광주청에 수사전담팀을 두는 게 적절하냐는 취지의 질문엔 “한 치 의심을 받지 않도록 철저하고 분명하게 수사하겠다”고 선을 그은 바 있다.

경찰이 반나절 만에 수사 라인에서 광주청을 제외하며 국가수사본부 중심의 특별수사팀으로 확대한 데에는 ‘제 식구 조사’를 둘러싼 여론 부담이 작용한 것으로 풀이된다. 앞서 장윤기 수사를 지휘해 향후 수사 대상이 될 수 있는 광주청이 수사를 이끌면 공정성·객관성을 의심받을 수 있다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 검찰의 보완 수사를 거쳐 추가 진상이 드러난 장윤기 사건 관련 경찰의 수사 의지를 드러내려는 측면도 작용했다고 평가된다.