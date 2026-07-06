“스타벅스 가야지” 배재고, 모욕 혐의로 경찰 수사중···광주제일고 “폭탄 설치” 공중협박도 수사

경찰이 “스타벅스 가야지” 구호로 논란을 빚은 서울 배재고등학교 야구부 선수들에 대해 모욕 혐의를 적용해 수사에 착수했다. 경찰은 ‘광주제일고에 폭탄을 설치했다’는 온라인 게시글에 대해서도 공중협박죄를 적용해 수사하고 있다.

경찰청은 6일 서울 양천경찰서가 배재고 야구부 선수 등을 모욕 혐의로 수사중이라고 밝혔다. 이들은 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 상대팀인 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등 구호를 외쳐 논란이 됐다.

이 사건 직후인 지난 4일 온라인에 ‘광주제일고에 폭탄을 설치했다’는 글이 게시된 것에 대해서도 광주경찰청 사이버수사대가 공중협박 혐의를 적용해 수사 중이다. 당시 광주북부경찰서가 광주제일고를 수색했지만 폭발물은 발견되지 않았다.

경찰에는 ‘배재고 선수들에 대한 6개월 대회 출전 금지 징계가 과도하다’며 보수단체가 대한야구소프트볼협회를 상대로 낸 고발장도 접수돼 있다. 보수 성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 지난 3일 서울경찰청에 협회 관계자들을 강요·업무방해 혐의로 처벌달라며 고발장을 제출했다.

협회는 지난 1일 배재고 야구부에 대해 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 결정하고, 지도자·선수에 대한 징계 여부도 추가 심의키로 했다. 징계 이후 배재고 야구부 일부 선수들의 대학 진학이나 프로팀 지명이 어려워질 수 있다는 관측이 나왔다. 그러자 서민위는 “선수들이 미성년자고 구호가 악의적이라고 보기엔 무리가 있다”며 “불공정하고 불합리한 징계”라며 협회를 경찰에 고발했다.