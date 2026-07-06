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‘보수텃밭’ 경북서 첫 민주당 기초의회 의장···‘10선’ 이재갑 선출

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한국 정치사에서 처음으로 '10선 기초의원' 기록을 세운 이재갑 경북 안동시의원이 안동시의회 의장으로 선출됐다.

이 의원이 합류하면서 민주당은 안동시의회 원내 제1당이 됐다.

안동시의회 전체 18석은 민주당 8석, 국민의힘 7석, 무소속 2석, 녹색당 1석으로 구성돼 있다.

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‘보수텃밭’ 경북서 첫 민주당 기초의회 의장···‘10선’ 이재갑 선출

입력 2026.07.06 16:57

  • 김현수 기자

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이재갑 안동시의원 당선인. 이씨 제공

이재갑 안동시의원 당선인. 이씨 제공

한국 정치사에서 처음으로 ‘10선 기초의원’ 기록을 세운 이재갑 경북 안동시의원(더불어민주당)이 안동시의회 의장으로 선출됐다. 보수 성향이 강한 경북지역 기초의회에서 민주당 소속 의장이 탄생한 것은 이번이 처음이다.

안동시의회는 6일 제266회 임시회 제1차 본회의에서 이 의원을 의장으로 선출했다고 밝혔다.

시의회에 따르면, 1차 투표에서는 권기윤 국민의힘 의원과 정복순 민주당 의원이 각각 9표를 얻어 승부를 가리지 못했다. 2차 투표에는 정 의원 대신 이 의원이 후보로 나섰지만 권 의원과 다시 동률을 기록했다.

결선 투표에서도 두 의원이 같은 표를 얻으면서 관련 규정에 따라 연장자인 이 의원이 의장으로 선출됐다. 부의장 선거는 별도로 진행될 예정이다.

이 의원은 1991년 안동군의원으로 처음 당선된 뒤 지난 6·3 지방선거까지 10차례 연속 당선됐다. 초기 세 차례는 기초의원 정당공천제가 시행되기 전이었으며, 4·5대 때 한나라당 소속으로 당선됐다. 이후 6대부터 무소속으로 출마했다. 초기 세 차례를 포함하면 10차례 가운데 8차례를 무소속으로 출마해 당선된 셈이다.

이 의원은 지난 지방선거에서도 안동시 라선거구에 무소속으로 출마해 당선된 뒤 민주당에 입당했다. 당시 그는 “이재명 대통령이 취임 후 1년도 되지 않아 세 차례나 안동을 찾은 것은 고향에 대한 사랑과 관심을 행동으로 보여준 것”이라며 “작은 정치인이지만 대통령의 안동 사랑에 화답해야겠다고 생각했다”고 밝혔다.

이 의원이 합류하면서 민주당은 안동시의회 원내 제1당이 됐다. 안동시의회 전체 18석은 민주당 8석, 국민의힘 7석, 무소속 2석, 녹색당 1석으로 구성돼 있다. 경북 기초의회에서 민주당이 원내 제1당이 된 것도 처음이다.

이 의원은 “정당을 떠나 의회 구성원 모두와 충분히 소통하고 협의해 안동시의회를 안정적으로 이끌겠다”고 말했다.

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