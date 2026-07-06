248만평 넓은 부지·용수 등 강점···군 공항 기능이전 해결돼야

호남반도체 산단 광주 군공항은

정부가 호남권 신규 반도체 산업단지 입지로 확정한 광주군공항은 8.2㎢(248만평) 대규모 부지다. 전남광주통합특별시 광산구에 1964년 공군 기지로 조성됐다. 현재 공군 제1전투비행단과 국내선 민항기가 함께 사용하는 국방부 소유 부지다.

광주공항은 평탄하고 넓은 부지가 최대 장점으로 꼽힌다. 공항부지 185만평과 탄약고 이전부지 24만평, 안전구역 등으로 39만평이 지정돼 있다.

영산강과 황룡강도 인접해 있다. 전남연구원은 2022년 “반도체 공장에서 필수적인 용수 확보가 용이하다”고 분석하기도 했다. KTX 광주송정역이 인근에 있고 고속도로 이용도 편리하다.

호남의 최대도시 광주 도심에 위치해 정주여건도 모두 갖췄다는 평가를 받는다. 공항만 이전한다면 빠른 시간내에 넓은 부지를 확보해 개발할 수 있다. 현재 탄약고를 이전하기 위해 확보해 둔 부지 24만명과 안전구역 39만평은 공항 관련 시설 등이 없어 곧바로 활용이 가능한 것으로 분석되고 있다.

그러나 공항 부지를 모두 이용하려면 군공항과 민간공항이 모두 이전해야 한다. 광주공항은 도심이 확장하면서 전투기 소음 등으로 시민들의 이전 요구가 끊이지 않았다.

민간공항은 무안국제공항을 지나는 호남선 KTX 2단계 사업이 완료될 경우 무안공항으로 이전하기로 합의된 상태다. 국토교통부는 2027년 12월 광주송정역에서 무안공항을 거쳐 목포까지 가는 호남선 KTX 2단계 사업을 완료한다는 계획이다.

군공항은 2014년 10월 광주시가 국방부에 이전을 공식 건의해 2016년 승인이 났다. 국방부는 지난 4월 무안공항 인근을 ‘예비이전 후보지’로 선정했으며 조만간 이전 후보지로 공식 선정한다는 계획이다.

무안 일대가 군공항 이전 후보지로 선정되면 국방부와 전남광주통합시는 주변 지역 지원계획을 수립해 심의한다. 주민투표를 통해 이전부지가 최종 확정되면 이곳에 새로운 군공항을 건설해 이전하게 된다.

다만 새 군공항을 완공하기까지는 아무리 일정을 앞당겨도 6∼7년이 소요될 것이라는 분석이 나온다. 이 기간을 앞당겨 광주공항 부지에 반도체 공장을 지으려면 새 군공항 완공 전 종전 부지를 먼저 활용할 수 있도록 관련법 등이 개정돼야 한다.

군사시설 보호구역과 비행안전구역 조정, 개발제한구역 해제 등도 선행돼야 한다.