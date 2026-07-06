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중 외교부 “시진핑, 미 독립 250주년 축하”···미사일 발사엔 “제3국 겨냥 아냐”

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본문 요약

중국 외교부가 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미국의 독립 250주년 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다.

마오 대변인은 이날 중국 해군의 미사일 시험 발사와 관련해서는 "자세한 상황은 관련 당국에 문의하라"면서도 "제가 말씀드릴 수 있는 것은 이건은 중국의 연레 군사 훈련의 일환으로 국제법과 관례에 따라 진행되는 것이며, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것은 아니라는 점이다"라고 말했다.

신화통신에 따르면 중국 해군 전략핵잠수함은 이날 오전 12시1분쯤 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중 외교부 “시진핑, 미 독립 250주년 축하”···미사일 발사엔 “제3국 겨냥 아냐”

입력 2026.07.06 17:36

수정 2026.07.06 18:04

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마오닝 중국 외교부 대변인

마오닝 중국 외교부 대변인

중국 외교부가 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미국의 독립 250주년 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다. 중국 외교부는 중국 해군 잠수함의 미사일 발사와 관련해서는 “특정 국가를 겨냥하지 않는다”고 밝혔다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 올해가 미국 독립 250주년이라고 언급하면서 시 주석이 중국 정부와 국민을 대표해 트럼프 대통령에게 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다.

미국은 지난 4일(현지시간) 미국 건국 250주년 기념행사를 열었다. 트럼프 대통령은 내셔널몰에서 열린 기념연설에서 “우리 군인들이 전 세계 전장에서 공산주의와 싸웠는데, 그 위협이 다시 미국 본토에서 고개를 드는 것을 두고 볼 수 없다” “공산주의 체제는 미국 체제의 정반대” 등 진보주의자를 공산주의자로 비유했다.

마오 대변인은 이날 중국 해군의 미사일 시험 발사와 관련해서는 “자세한 상황은 관련 당국에 문의하라”면서도 “제가 말씀드릴 수 있는 것은 이것이 중국의 연례 군사 훈련의 일환으로 국제법과 관례에 따라 진행되는 것이며, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것은 아니라는 점”이라고 말했다.

신화통신에 따르면 중국 해군 전략핵잠수함은 이날 오전 12시1분쯤 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다. 이날 발사한 미사일의 제원과 구체적인 탄착 지점은 공개되지 않았다.

‘통합’ 없는 독립 250주년 트럼프 연설

4일(현지시간) 미국 건국 250주년을 기념하기 위해 쏘아올린 폭죽 86만발이 수도 워싱턴의 하늘을 수놓았다. 세계 기네스북 기록을 깬 대규모 불꽃놀이와 웅장한 에어쇼로 그 어느 해보다 화려하게 기획된 독립기념일이었다. 그러나 찌는 듯한 폭염에 뇌우·태풍 예보까지 겹치면서 이날 행사는 곳곳에서 차질을 빚었다. 이날 워싱턴 기온이 38도까지 치솟자 행사...

https://www.khan.co.kr/article/202607052139005

중국 “태평양서 핵잠수함 전략미사일 시험 발사 성공”···일본 남부 태평양 해역에 떨어진 듯

중국이 6일 태평양 공해상에서 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 시험 발사했다. 중국 해군 전략핵잠수함이 6일(현지시간) 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다고 중국 관영 신화통신이 보도했다. 통신에 따르면 이날 오전 12시1분 인민해방군 해군 소속 전략핵잠수함 1척이 태평양 공해 해역에 훈련용 모의탄두를 탑재한 SLBM 1발을 발사해 예...

https://www.khan.co.kr/article/202607061439001

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