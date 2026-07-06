중 외교부 “시진핑, 미 독립 250주년 축하”···미사일 발사엔 “제3국 겨냥 아냐”

중국 외교부가 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 미국의 독립 250주년 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다. 중국 외교부는 중국 해군 잠수함의 미사일 발사와 관련해서는 “특정 국가를 겨냥하지 않는다”고 밝혔다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 올해가 미국 독립 250주년이라고 언급하면서 시 주석이 중국 정부와 국민을 대표해 트럼프 대통령에게 축하 메시지를 보냈다고 밝혔다.

미국은 지난 4일(현지시간) 미국 건국 250주년 기념행사를 열었다. 트럼프 대통령은 내셔널몰에서 열린 기념연설에서 “우리 군인들이 전 세계 전장에서 공산주의와 싸웠는데, 그 위협이 다시 미국 본토에서 고개를 드는 것을 두고 볼 수 없다” “공산주의 체제는 미국 체제의 정반대” 등 진보주의자를 공산주의자로 비유했다.

마오 대변인은 이날 중국 해군의 미사일 시험 발사와 관련해서는 “자세한 상황은 관련 당국에 문의하라”면서도 “제가 말씀드릴 수 있는 것은 이것이 중국의 연례 군사 훈련의 일환으로 국제법과 관례에 따라 진행되는 것이며, 특정 국가나 목표물을 겨냥한 것은 아니라는 점”이라고 말했다.

신화통신에 따르면 중국 해군 전략핵잠수함은 이날 오전 12시1분쯤 태평양 공해상에서 전략 미사일 시험 발사에 성공했다. 이날 발사한 미사일의 제원과 구체적인 탄착 지점은 공개되지 않았다.