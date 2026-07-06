[속보] ‘5·18 성역’ 발언 이병태 자진 사퇴…청와대 “수용”

최근 “5·18이 성역이 됐다”고 발언해 논란을 빚은 이병태 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장이 6일 자진 사퇴했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론공지를 통해 “이 부위원장이 사퇴 의사를 전했다”며 “청와대는 이를 수용하기로 했음을 알린다”고 전했다.

이 부위원장은 이날 페이스북에 올린 ‘규제합리화위원회 부위원장 직을 사임하며’라는 제목의 입장문에서 “임명권자와 정부에 부담을 주어서는 안 된다는 판단과 자진 사퇴 권고에 따라, 고심 끝에 부위원장직을 내려놓기로 결정했다”고 밝혔다.

이 부위원장은 “어린 학생들의 스포츠 경기에 쓰인 간단한 구호마저 정치적 도구와 진영 간 이념 대결로 비화하는 현상을 보며, 우리 사회가 서로 다른 의견에 조금만 더 유연하고 관대해지기를 호소하고자 했던 것이 제 본의였다”며 “그러나 결과적으로 제 의도와 무관하게 갈등을 증폭시키는 꼴이 되었다. 정치적 민감성을 제대로 살피지 못한 제 불찰”이라고 적었다.

앞서 청와대는 이날 이 부위원장에게 “사안이 매우 엄중한 까닭에 이 부위원장의 사퇴를 권고했다”고 전했다. 청와대는 “책임과 권한이 큰 대통령 직속 위원회에 임명된 주요 구성원으로서 정부의 국정 기조에 부합하기 위해 노력해야 함을 강조하고 경고 조치를 시행했다”며 “현재 이 부위원장이 스스로 거취를 판단하는 중”이라고 밝혔다.

앞서 이 부위원장은 배재고가 광주제일고와의 경기 중 ‘스타벅스 가야지’라는 응원 구호를 외쳐 징계를 받자 지난 3일 “5·18이 성역이 됐다. 북한의 모습”이라고 주장하는 글을 SNS에 올렸다.