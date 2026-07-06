창간 80주년 경향신문

검찰, 광주대표도서관 붕괴 책임자 11명 기소···‘부실 용접·감리 소홀’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

검찰, 광주대표도서관 붕괴 책임자 11명 기소···‘부실 용접·감리 소홀’

입력 2026.07.06 18:46

수정 2026.07.06 18:51

펼치기/접기
구글 선호 매체로 추가
지난해 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립공사장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 매몰자 구조 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

지난해 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건립공사장에서 붕괴 사고가 발생해 소방대원들이 매몰자 구조 작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고의 책임자로 지목된 공사 관계자 11명이 재판에 넘겨졌다. 사고 발생 약 7개월 만이다.

광주지검 공공수사부(부장검사 황진아)는 6일 업무상과실치사 등 혐의로 광주대표도서관 시공사와 하청업체, 감리단 관계자 등 11명과 법인 4곳을 기소했다고 밝혔다. 이 가운데 4명은 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

기소된 이들은 시공사 현장소장, 하청업체 대표이사와 현장소장, 감리단장, 현장 용접공 등이다.

검찰은 이들이 설계도와 다르게 철골 구조물을 용접하고 감리를 제대로 하지 않아 사고를 일으킨 것으로 봤다. 임의 설계변경, 안전성 평가 누락, 콘크리트 타설 중 붕괴 예방조치 미이행도 과실로 판단했다.

수사는 발주처 등으로 확대돼 이어지고 있다. 전남광주통합특별시 소속 공무원 4명 등 30명가량이 후속 수사를 받고 있다.

검찰은 광주경찰청과 광주지방고용노동청이 각각 진행 중인 수사에도 협력해 엄정하게 대응하겠다고 밝혔다.

광주대표도서관 붕괴 사고는 지난해 12월11일 전남광주통합특별시 서구 치평동 건립 공사 현장에서 발생했다. 당시 철골 구조물이 무너지면서 현장 노동자 4명이 숨졌다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글