검찰, 광주대표도서관 붕괴 책임자 11명 기소···‘부실 용접·감리 소홀’

노동자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고의 책임자로 지목된 공사 관계자 11명이 재판에 넘겨졌다. 사고 발생 약 7개월 만이다.

광주지검 공공수사부(부장검사 황진아)는 6일 업무상과실치사 등 혐의로 광주대표도서관 시공사와 하청업체, 감리단 관계자 등 11명과 법인 4곳을 기소했다고 밝혔다. 이 가운데 4명은 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

기소된 이들은 시공사 현장소장, 하청업체 대표이사와 현장소장, 감리단장, 현장 용접공 등이다.

검찰은 이들이 설계도와 다르게 철골 구조물을 용접하고 감리를 제대로 하지 않아 사고를 일으킨 것으로 봤다. 임의 설계변경, 안전성 평가 누락, 콘크리트 타설 중 붕괴 예방조치 미이행도 과실로 판단했다.

수사는 발주처 등으로 확대돼 이어지고 있다. 전남광주통합특별시 소속 공무원 4명 등 30명가량이 후속 수사를 받고 있다.

검찰은 광주경찰청과 광주지방고용노동청이 각각 진행 중인 수사에도 협력해 엄정하게 대응하겠다고 밝혔다.

광주대표도서관 붕괴 사고는 지난해 12월11일 전남광주통합특별시 서구 치평동 건립 공사 현장에서 발생했다. 당시 철골 구조물이 무너지면서 현장 노동자 4명이 숨졌다.