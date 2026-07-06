민형배 전남광주통합시장 “광주 군 공항, 반도체 부지로 최적”

“공항이전통해 산단 조성 방법 있을 것”

정부가 6일 광주 군 공항을 반도체 산단 부지로 발표하자 민형배 전남광주통합특별시장은 “정부 결단을 환영하며 책임있게 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

민 시장은 이날 오후 기자회견을 통해 “오늘 정부가 광주 군 공항 부지에 서남권 반도체 산단을 조성하기로 했다. 이재명 대통령과 정부의 신속하고 책임 있는 결단에 깊이 감사드린다”며 환영 입장을 밝혔다.

민 시장은 군 공항이 반도체 산단의 핵심 입지라는 점을 강조했다.

민 시장은 “호남 반도체 클러스터는 속도가 생명이다. 기업은 빠른 착공이 가능한 확실한 입지를 요청하고 있다”면서 “반도체 투자가 생산공장과 일자리로 이어지려면 가장 빠르고, 현실적이며 크게 확장할 수 있는 길을 찾아야 한다”고 밝혔다.

이어 “공항만 이전하면 광주 군 공항 부지는 반도체 공장 부지로 최적지”라면서 “넓은 땅, 빠른 조성 가능성, 확장 가능성까지 충분히 갖춘 가장 현실적인 해법”이라고 설명했다.

현재 군과 민간이 활용하고 있는 공항을 산단으로 개발하는 것에 대한 정부의 의지도 강조했다.

민 시장은 “군 공항은 국방·안보 기능과 직결돼 있으며 이전 문제도 오랫동안 지역의 숙제로 남아 있다”면서 “오늘 정부 발표는 그 어려운 실타래를 풀겠다는 국가의 의지 표명”이라고 밝혔다.

이어 “통합특별시도 ‘반도체 산단 실무 지원단’을 구성해 전력·용수 공급, 교통·물류망, 인재 양성, 정주 여건까지 한꺼번에 치밀하고 빠르게 준비하겠다”고 밝혔다.

민 시장은 “공항이 먼저 이전하지 않으면 반도체 공장 부지로 사용할 수 없다”면서도 “구체적 언급은 적절하지 않으며 관계 당국이 부지를 사용할 수 있는 방법을 준비 중인 것으로 알고 있다”고 말했다.