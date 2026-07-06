윤 전 대통령 관저 공사업체 21그램 대표 구속영장 ‘기각’

권창영 2차 종합특별검사가 윤석열 정부 시절 대통령 관저 이전 공사업체 21그램 대표에 대한 구속영장을 청구했다가 기각된 사실이 뒤늦게 확인됐다.

6일 법조계에 따르면, 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 지난달 23일 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는 김태영 21그램 대표에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 연 뒤 영장을 기각했다. 이 부장판사는 “구속의 필요성 및 상당성을 인정하기 어렵다”며 종합특검 측의 영장 청구를 기각한 것으로 알려졌다.

종합특검은 윤석열 전 대통령의 대통령실·관저 이전 비리 의혹을 수사하고 있다. 대통령실·관저 이전 비리 의혹은 인테리어 업체 21그램이 종합건설업 면허 없이 특혜를 받아 관저 이전 공사 계약을 수주했다는 내용이다. 김 대표는 김건희 여사와 친분이 있다고 알려진 인물로, 과거 김 여사가 대표로 있었던 코바나컨텐츠 전시회를 21그램이 후원했다.

종합특검은 지난달 9일 21그램에 대통령 관저 공사비 41억원을 지급하도록 행정안전부와 기획재정부(현 기획예산처) 공무원들에게 예산 불법 전용을 지시한 혐의(직권남용 권리행사 방해)로 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 구속 기소했다. 이상민 전 행정안전부 장관과 김오진 전 국토교통부 차관도 같은 혐의로 불구속 기소했다.

김 대표는 지난해 김건희 특검팀(특별검사 민중기)에 의해 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 재판에 넘겨져, 1심 재판을 받고 있다.