“평생 제주 한번 못 가보신 어머니께 마지막 가족여행을 선물하고 싶습니다.” 담관암 4기 시한부 판정을 받은 어머니를 위한 딸의 청원은 국민신문고를 거쳐 제주관광공사를 움직였고, 가족 다섯 명은 제주에서 한 달을 함께 보냈다. 어머니는 그 시간을 “인생에서 가장 따뜻하고 행복한 시간이었다”고 했다. 이 사연은 단순한 미담이 아니다. 관광이 아직 모두에게 허락된 권리가 아님을 보여주는 조용한 증언이다.



“관광까지 챙겨줘야 하나”라는 물음이 있다. 그러나 전제부터 잘못됐다. 한국의 노동시간은 OECD 최신 기준(2023년) 1874시간으로 38개국 중 여섯 번째로 길다. 문제는 쉬는 날이 부족한 것이 아니라, 쉴 여건과 비용이 뒷받침되지 않는 데 있다. 사회관광 연구들은 휴가 경험이 고립과 우울을 줄이고 가족 간 유대를 높인다는 사실을 반복해서 확인해왔다. 관광은 복지를 대체하는 것이 아니라, 복지를 보완하는 예방적 투자다.



소득에 따른 여행 격차는 구조적이다. 국가데이터처 ‘국민 삶의 질 2025’에 따르면, 중위소득(월 300만~400만원) 가구의 연간 국내 관광여행일수는 8.43일이다. 고소득 가구는 10.04일인 반면, 저소득 가구는 4.36일에 그쳐 두 배가량 격차를 보인다.



문화체육관광부는 기본사회 전환의 일환으로 ‘근로자 휴가 지원사업’ ‘지역사랑 휴가지원’ ‘숙박할인 지원’, 올해 도입한 ‘연박·섬 할인권’으로 대응하고 있다. 그러나 근로자 휴가 지원사업은 자영업자와 플랫폼 노동자 등 비고용 취약계층을 대상에서 제외하고, 숙박할인 사업은 디지털 취약계층에게 또 다른 장벽이 된다. 게다가 각 사업은 서로 다른 재원으로 분산 운영돼 통합 창구도 없다.



처방은 단계적이어야 한다. 복지로 복지멤버십에는 누구나 이용할 수 있는 관광 혜택은 빠져 있다. 정부24의 ‘보조금24’에 관광 혜택 항목을 추가해 소득·연령·장애 여부에 따라 본인에게 해당하는 혜택을 자동으로 안내하는 체계는 부처 간 협약만으로도 즉시 구축할 수 있다.



다음 단계는 관광진흥법 개정이다. 여행이용권 지급을 임의 규정에서 의무 규정으로 전환하고, 지원 대상을 비고용 취약계층까지 확대해야 한다. 스페인은 별도 특별법 없이 사회보장기관 IMSERSO를 통해 매년 88만명에게 저가 휴가를 제공하고, 프랑스는 고용주 기여금과 세제 혜택을 활용해 국가 재정 부담 없이 바캉스 수표 제도를 운영한다. 법이 뼈대라면 재원은 근육이다. 둘이 함께 갖춰질 때 선언은 현실이 된다.



모두를 위한 관광은 취약계층 지원을 넘어서는 일이다. 정부의 기본사회 구상이 소득·주거를 넘어 문화와 여가로 보장의 범위를 넓히려는 것이라면, 이러한 단계적 실행은 그 구상을 현실로 옮기는 가장 구체적인 경로가 될 수 있다. 담관암 어머니가 평생 처음 바라본 제주 바다가 특별한 사연이 아니라 모두에게 열린 일상이 될 때, 모두를 위한 관광은 비로소 완성된다.