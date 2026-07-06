일기예보에는 오늘의 불쾌지수가 적혀 있습니다. 기온과 습도에 따라 사람들의 기분을 숫자로 나타낼 수 있다니 신기한 일입니다. 오늘은 덥고, 축축하고, 땀나고, 힘없고, 냄새나고 모든 것이 귀찮고 짜증 나는 그런 날씨입니다. 사우나 같은 날씨를 피해 에어컨 있는 곳을 찾아 겨우 땀을 식히며 나의 기분을 조절합니다. 이런 습하고 더운 날씨 때문에, 이런 시원한 에어컨 때문에, 달라지는 나의 기분이 참 가벼워 보입니다. 오늘도 나의 불쾌지수는 이렇게 극과 극을 오가고 있습니다.

