국악 재즈 밴드 ‘신박서클 드러머’ 크리스티안 모란 사망

4인조 국악 크로스오버 재즈 밴드 신박서클의 드러머 크리스티안 모란이 지난 5일 사망했다고 연합뉴스가 6일 보도했다. 향년 42세.



영국 출신으로 영국 웨스트 런던대와 미국 버클리 음대를 최우수로 졸업한 모란은 2018년 신현필(색소폰), 박경소(가야금), 서영도(베이스)와 함께 크로스오버 재즈 밴드 신박서클을 결성해 활동했다. 팀 이름은 멤버들의 이름에서 한 글자씩 따서 지은 것이다.



신박서클은 앨범 <토폴로지>(Topology)와 <유사과학>으로 2020년과 2022년 두 차례 한국대중음악상 재즈 관련 부문 후보에 각각 올랐다.



모란은 또 뉴욕 카네기홀, 사우스뱅크 센터 런던 등 국내외 유명 무대에 서기도 했다. MCL 콰르텟의 리더로 <라이브 앳 라일스 재즈 클럽>(Live at Ryles Jazz Club)과 <모던 리드믹 유시지>(Modern Rhythmic Usage) 앨범을 내기도 했다.



유족으로는 한국인 배우자가 있다. 빈소는 삼성서울병원에 마련됐으며 발인은 7일 오전 11시30분.

