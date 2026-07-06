13연패 끊었더니 9연패 수렁…SSG, 볕 들 날은 언제

지난 주말 삼성과 3연전 모두 내줘 신세계 인수 뒤 첫 ‘3할대 승률’로 시즌 반환점 앞두고 ‘총제적 난국’

기나긴 연패에서 겨우 탈출한 SSG가 어느새 또다시 깊은 수렁에 빠져들었다.



SSG는 지난 주말 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과의 홈 3연전을 모두 내주며 9연패에 빠졌다. SSG가 삼성과의 안방 시리즈에서 모두 패한 건 2014년 6월19일 이후 12년 만이다.



SSG가 지난 6월25일 KT전부터 6일 현재까지 치른 10경기 성적은 1무9패다. 지난달 말에는 신세계그룹에 인수된 뒤 처음으로 3할대 승률로 떨어지며 불명예 기록을 또 쌓았다. 30승3무50패를 기록, 1위 LG와는 20경기 차로 멀어졌다.



현재 팀 상황은 5~6월 13연패를 당했을 때보다 좋지 않다. 당시에는 투타 핵심 선수들이 부상에서 복귀해 완전체를 이루면 성적도 달라질 것이라는 기대감이 있었다. 외국인 선발 투수들이 조금씩 나아질 기미를 보이기도 했고 외인 교체 카드 2장도 모두 쥐고 있었다. SSG는 6월3일 키움전 승리로 13연패를 끊은 것을 시작으로 키움, KT와의 3연전을 내리 위닝으로 따냈다. 반등의 서막이라는 희망가를 부를 수 있었다.



좋은 분위기는 오래가지 못했다. 13연패 탈출로부터 불과 한 달이 지났는데 다시 긴 연패의 수렁에 빠져들었다. 이젠 SSG가 정말 리그 최약체로 꼽히는 분위기다. 순위도 9위까지 추락했다. 8위 롯데가 상승세를 달리며 SSG와는 6경기 차까지 벌어졌다. 10위 키움과는 3경기 차, 최하위 추락까지 우려되는 상황이다.



남은 시즌 60경기 이상 남기고 있어 빠른 팀 수습이 필요한 상황이지만 어디서부터 손을 대야 할지도 막막하다. 팀 선발진이 이뤄낸 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)는 9번에 불과하다. 이 부문 9위인 키움은 20번으로 SSG와 차이가 크다. 퀄리티스타트를 9차례 이상 달성한 투수도 리그에 9명이나 된다.



믿을 언덕이던 토종 선발 김건우와 최민준까지 최근 부진하다. 새로 영입한 토마스 해치는 4경기 평균자책 7.08로 믿음을 얻지 못하고 있다. 루키 김민준의 성장에 위안을 얻을 뿐, 후반기 로테이션에 합류할 새 외인 투수의 퍼포먼스도 안갯속이다. 불펜도 헐겁다. SSG의 올시즌 역전패는 26번으로 리그 최다다. 5회까지 앞서던 24경기 중 9번을 졌고 7회까지 앞서던 29경기 중 6번을 졌다. 각 승률 모두 리그 최하위다.



마운드 상황이 이러니 팀 타선이 조금 살아나더라도 분위기를 바꾸기가 힘들다. 타선이 모처럼 대량 득점을 하더라도 상대 팀에 훨씬 큰 점수를 주면서 패배하는 경기가 많았다. 패배감이 지배하는 어수선한 분위기는 집중력 저하로 이어진다. 지난 4일 삼성전에서는 팀이 자랑하는 키스톤 콤비 박성한과 정준재가 한 이닝에만 실책 3개를 저지르는 믿지 못할 상황이 벌어졌다.



SSG는 시즌 최대 위기 속에 올스타 반환점을 돈다. 7일부터 잠실에서 두산과 원정 3연전을 치른다. 시즌 상대 전적에서는 3승3패로 팽팽했지만, 최근 4연속 위닝 시리즈를 기록 중인 부담스러운 상대다. 자칫 연패를 끊지 못하면 12연패로 전반기를 마무리하게 된다.

