‘K- 축구 혁신위’ 출범…“위기의 한국축구 새 판 짠다”

유승민·박지성 공동위원장에 대표팀 경쟁력 제고 방안 제안 축협 독립성 규정에 강제 어려워

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 충격적인 조별리그 탈락으로 일어난 축구계 쇄신 요구를 반영, 한국 축구의 새판을 짤 ‘K-축구 혁신위원회’(혁신위)가 첫걸음을 뗐다.



혁신위는 6일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 출범식을 열고 본격 행보에 나섰다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 모두발언에서 “국민이 사랑하는 축구가 위기에 빠졌다. 선수 때문도, 성적 탓도 아닌 한국 축구를 이끌어온 집행부에 대한 신뢰가 무너졌기 때문”이라며 “수많은 국민들이 답답해하고 허탈해한다”고 말했다. 그러면서 “누구도 한국 축구의 미래를 책임 있게 얘기하지 않는다. 국민들께서 희망을 가슴에 품을 수 있도록 누군가는 움직여야 한다”고 강조했다.



월드컵 조별리그 탈락 후 멕시코 현지에서 사임한 홍명보 감독이 한국으로 돌아오자마자 다시 미국행 비행기에 올랐고, 정몽규 대한축구협회장이 이날 오전 사임서를 제출하는 등 어수선한 상황에서 출범한 혁신위 회의는 예정된 시간보다 50분 더 이어졌다.



혁신위는 최휘영 장관과 한국 축구 레전드인 박지성을 공동위원장으로 하고, 축구 국가대표 출신 이영표·박주호 해설위원과 유승민 대한체육회장, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수가 위원으로 참여하는 형태로 출범했다.



최 장관은 이날 “한국 축구의 독립성은 보장받아야 할 가치이며 약속이다. 정부가 법의 범위를 넘어서 축구협회 사무에 개입하는 일은 있어서는 안 된다”며 스스로 공동위원장직을 내려놨다. 후임 공동위원장에는 유승민 회장이 만장일치로 추대됐다.



혁신위는 한시적으로 운영된다. 북중미 월드컵을 계기로 제기된 축구계 혁신 요구에 부응해 K축구 거버넌스, 유소년 선수 육성, 첨단기술 시스템 도입 등 한국 축구의 경쟁력을 높이기 위한 주요 과제를 종합적으로 논의하게 된다.



혁신위가 다뤄야 할 사항은 산적해 있다. 다만, 축구협회에 ‘제안’은 할 수 있어도 강제성이 없어 걸림돌이 많다. 축구협회는 대한체육회 산하 단체이면서 FIFA의 정관을 따라야 하는 축구단체다. FIFA는 회원국 축구협회의 독립성과 자율성 보장을 엄격히 규정하고 있어, 혁신위의 행보가 조심스러울 수밖에 없다.



박지성 공동위원장은 회의가 끝난 뒤 “지속 가능한 축구 발전을 위해 미래 비전을 논의하고 의견을 모았다”고 설명하며 “지금 상황에서 할 수 있는 일은 결국 방향을 제시하고 좋은 의견들을 모아 한국 축구의 신뢰 회복을 돕는 것”이라고 책임감을 드러냈다.

