수적 열세·일방적 응원·고지대 환경 딛고 또 잉글랜드 구한 케인·벨링엄

브라질 잡은 노르웨이·멕시코 꺾은 잉글랜드 8강서 만난다 악천후에 경기 지연 등 최악 조건 멕시코전 1명 퇴장 속 2 대 3 승리 벨링엄 2골…케인도 PK골·1도움

유럽 플레이오프 막차로 28년 만에 월드컵 본선 무대를 밟은 노르웨이가 ‘영원한 우승 후보’ 브라질을 꺾고 월드컵 사상 처음으로 8강에 올랐다. 60년 만에 월드컵 우승에 도전하는 ‘축구 종가’ 잉글랜드는 공동 개최국 멕시코 고지대 원정에서 10-11 수적 열세 속에서도 승리했다. 두 팀은 오는 12일 오전 6시 8강전에서 맞붙는다.

‘축구 종가’ 잉글랜드가 수적 열세와 개최국의 일방적인 응원, 고지대 환경까지 모두 이겨내고 월드컵 8강에 올랐다.



잉글랜드는 6일 멕시코 멕시코시티 에스타디오 아스테카에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전에서 개최국 멕시코를 3-2로 꺾었다. 후반 초반 수비수 자렐 콴사가 퇴장당하는 악재 속에서도 끝까지 리드를 지켜내며 3회 연속 월드컵 8강 진출에 성공했다. 8강 상대는 엘링 홀란이 이끄는 노르웨이다.



잉글랜드는 최악의 상황에서 극적인 8강행을 이뤄냈다. 아스테카 스타디움은 해발 2240ｍ의 고지대인 데다 8만명이 넘는 멕시코 팬들이 경기장을 가득 메워 사실상 ‘원정 지옥’이었다.



경기 시작도 천둥번개를 동반한 폭우 때문에 1시간이나 지연됐다. 하지만 잉글랜드는 흔들리지 않았다. 경기를 지배한 주인공은 주드 벨링엄이었다. 전반 28분 부카요 사카의 크로스를 다이빙 헤더로 마무리하며 선제골을 터뜨린 벨링엄은 불과 98초 뒤 해리 케인의 패스를 받아 또다시 골망을 흔들었다. 순식간에 2-0으로 달아나며 경기 분위기를 완전히 가져왔다. 이번 대회 4호골을 기록한 벨링엄은 다시 한번 잉글랜드의 해결사 역할을 해냈다.



멕시코도 쉽게 무너지지 않았다. 전반 42분 훌리안 키뇨네스가 코너킥 이후 혼전 상황에서 만회골을 터뜨리며 추격을 시작했다.후반 들어 예상치 못한 변수가 발생했다. 후반 9분 오른쪽 풀백으로 선발 출전한 콴사가 헤수스 가야르도를 향한 태클로 VAR 판독 끝에 퇴장당했다.



수적 열세에 몰린 잉글랜드였지만 오히려 추가골을 넣었다. 후반 15분 골키퍼 조던 픽퍼드의 롱킥을 케인과 멕시코 수비수가 경합하다 볼이 뒤로 흘렀고, 앤서니 고든이 잡으려는 순간 멕시코 골키퍼 라울 랑헬이 파울을 범해 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 나선 케인이 침착하게 성공시키며 3-1을 만들었다. 케인의 이번 대회 6호골. 득점 선두 엘링 홀란, 리오넬 메시(아르헨티나), 킬리안 음바페(프랑스)를 한 골 차로 추격했다.



멕시코는 쉽게 포기하지 않았다. 후반 24분 이번에는 케인의 수비 과정에서 반칙이 선언되며 페널티킥을 얻었고, 라울 히메네스가 성공시키며 다시 3-2까지 따라붙었다. 이후 경기 막판까지 파상공세가 이어졌다. 통계 매체 소파스코어에 따르면 멕시코는 이날 점유율 67%-33%, 슈팅 20-6, 코너킥 12-2로 경기 대부분을 주도했다. 예상득점(xG)도 멕시코가 1.94로 잉글랜드(1.55)보다 높았다.



그러나 승부를 가른 것은 효율성이었다. 잉글랜드는 단 6개의 슈팅으로 3골을 뽑아냈고, 결정적인 득점 기회 3번을 모두 골로 연결했다.



골키퍼 픽퍼드의 선방도 한몫했다. 그는 전반 히메네스의 헤더를 비롯해 여러 차례 결정적인 슈팅을 막아내며 승리를 지켰다. 잉글랜드는 후반 추가시간 11분 동안 10명이 수비에 집중하며 개최국의 총공세를 끝내 버텨냈다.



로이터통신은 “잉글랜드는 벨링엄과 케인이 다시 한번 팀을 구해냈다”고 평가했고, AP통신은 “60년 만의 우승을 향한 잉글랜드의 도전이 계속된다”고 전했다.



멕시코는 홈팬들의 열광적인 응원 속에서도 잉글랜드 벽을 넘지 못하고 8강 문턱에서 눈물을 흘렸다.

