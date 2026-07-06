‘찰칵 세리머니’에 공 전달까지…아틀라스 ‘월드컵 데뷔’

현대차 로봇, 대중 앞 첫 동작 시연 산업 현장서 활용할 기술력 입증

보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 월드컵 무대 데뷔전을 치렀다. 손흥민, 엘링 홀란 등 세계적 선수의 세리머니를 재현한 뒤 심판에게 성공적으로 경기구를 전달해 기술력을 입증했다. 다양한 변수가 있는 경기장에서 복합적인 동작을 수행하는 모습을 통해 현대차가 미래 로보틱스 기술의 실질적 활용 가능성을 보여줬다는 평가가 나온다.



현대차는 5일(현지시간) 미국 뉴저지 ‘뉴욕 뉴저지 스타디움’에서 열린 2026 북중미 월드컵 16강전 브라질과 노르웨이 경기 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 과정을 성공적으로 시연했다고 밝혔다.



이날 등장한 아틀라스 모델은 지난 1월 열린 ‘가전·정보기술(IT) 전시회’(CES)에서 현대차가 처음 공개한 개발형 모델이다. 이 모델이 대중 앞에서 동작 시연을 한 것은 이번이 처음이다.



아틀라스는 이날 하프타임 종료 직전 선수 입장 터널에서 등장했다. 이어 손흥민, 해리 케인, 엘링 홀란 등 축구 스타들의 세리머니를 따라 한 뒤 심판에게 경기구를 전달하며 후반전 시작을 알렸다.



이번 아틀라스의 복합 동작은 산업 현장에서 활용할 수 있는 동작을 기반으로 개발됐다. 특히 인간의 움직임을 로봇 신체 구조에 맞게 재구성하는 ‘리타기팅 기술’, 여러 동작을 수천 번 시뮬레이션한 ‘강화 학습’, 전신 관절을 하나의 시스템처럼 반응토록 하는 ‘전신 제어 기술’을 결합해 몸체의 균형감을 살렸다.



현대차 관계자는 “월드컵 무대에서 아틀라스 퍼포먼스를 통해 미래는 상상하는 것이 아니라 지금 이미 시작되고 있음을 직접 보여주고자 했다”고 말했다.



이번 아틀라스 퍼포먼스는 국제축구연맹(FIFA) 공식 파트너인 현대차의 글로벌 브랜드 캠페인 ‘Next Starts Now(미래는 지금 여기서부터)’의 일환이다. 현대차는 7일 영국 BBC와 함께 캠페인 준비 과정을 담은 다큐멘터리를 선보일 예정이다.

