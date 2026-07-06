‘국채는 안전’ 맹신 금물…위험등급 낮아도 손실 가능성

금감원, 채권 투자 유의사항 안내 금리 민감, 가격변동성 주의해야 장기 금리 예측 전문가도 어려워 만기 전 매도하면 손실 커질 수도

금융당국이 국채 등 위험등급이 낮은 채권 투자도 시세 하락으로 손실을 볼 수 있고, 만기가 긴 채권의 경우 중도에 팔면 예상보다 손실이 커질 수 있다고 안내했다. 금융감독원은 6일 채권 매매 관련 주요 분쟁 사례와 투자자 유의사항을 공개했다. 판매직원의 권유로 위험등급이 낮은 채권에 투자했지만 손실이 발생했다는 분쟁 민원이 여러 건 접수된 데 따른 것이다.



이를테면 A씨는 금융회사 직원의 권유로 국채에 투자했다가 손실을 봤다며 금감원에 민원을 넣었다. 판매 당시 국채의 안전성만 강조하고 가격 변동 위험을 충분히 설명하지 않았다는 취지다.



국채는 발행자의 파산 등 신용위험이 낮아 통상 6단계로 구분되는 금융투자상품 위험등급 체계에서 5(낮은 위험)~6(매우 낮은 위험) 등급에 해당한다.



하지만 위험등급이 낮아도 채권을 만기 전에 매도하면 시장금리 상승에 따라 손실이 발생할 수 있다. 채권 평가금액은 시장금리와 반대로 움직이기 때문이다. 시장금리가 오르면 채권 가격은 내려가는 것이다.



금감원은 만기가 긴 채권일수록 시장금리의 변화에 채권 가격 변동성이 커질 수 있다고 강조했다. 이 때문에 장기채는 투자자의 연령대와 현금 흐름 등을 고려해 투자 결정을 해야 한다고 당부했다.



시장금리는 기준금리와 다르게 움직일 수 있다는 점도 유의해야 한다. 채권 가격은 기준금리가 아닌 시장금리에 따라 결정된다.



또한 금감원은 장기 금리 추세를 예측해 채권 투자를 결정하는 것은 적절하지 않을 수 있다고 밝혔다. 매도 시점의 금리 인하 여부는 시장 전문가들도 정확하게 예측하기 어렵다는 이유에서다.



장외 채권을 거래하기 전에는 유사한 조건의 채권이 장내에서도 거래되고 있는지 먼저 확인해야 한다. 이후 단가와 수수료 등을 비교하는 것이 유리하고, 장외 채권을 거래할 때는 민간채권평가회사가 산정한 민평금리와 매매수익률의 차이를 고려해야 한다고 금감원은 당부했다.

